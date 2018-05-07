Damadını öldürdüğü iddia edilen kayınpederin davası

İnal, olay günü kayınvalidesinin eşini telefonla araması üzerine maktulun evlerine geldiğini ve kendilerini aradığını öğrendiğini anlatarak, "Maktulun biraz oyalandığımız takdirde gideceğini düşündüğümüzden iki saat kadar evimize geri dönmedik. Evimizin önüne gittiğimizde maktulu, sokağın karşı kaldırımında bizi bekler halde gördük." dedi.

Maktulün, kızına yönelik sinkaflı sözler sarfettiğini iddia eden İnal, maktulun koşarak yanına geldiğini, elini beline attığını, bu esnada maktulün üzerinde siyah kabzalı bir cisim gördüğünü, bu cismin silah olabileceğini düşündüğünü, hemen ruhsatsız silahıyla iki el ateş ettiğini ve maktulün olay yerinden ayrıldığını anlattı.

Sanık İnal, maktulün uzaklaşırken küfür etmeyi sürdürdüğünü savunarak, şöyle devam etti:

"Anne ve babamı da kastederek 'Onları da öldüreceğim, bu burada bitmedi.' dedi. Ben de bunun üzerine maktulün arkasından gitmeye başladım. Amacım; maktulün aileme yönelik gerçekleştireceğini söylediği eyleme engel olmaktı. Maktul ile aramızda iki metre mesafe kaldığı zaman maktulün yine elini beline attığını gördüm. Bu nedenle de tekrar maktule doğru ateş ettim. Ancak kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum, hatta bu esnada maktulün üzerinde bulunan siyah kabzalı cisim yere düştü. Maktul de o an yere düştü."

Silahın ruhsatsız olduğunu ve avukatıyla görüşmesi üzerine olaydan iki gün sonra emniyet güçlerine teslim olduğunu ifade eden İnal, eylemin meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldığını iddia ederek beraatini istedi.