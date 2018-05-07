Damadını öldürdüğü iddia edilen kayınpederin davası

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de kızıyla sorunlar yaşadığı belirtilen damadını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen kayınpederin "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Etem Bilent İnal, müşteki Özge İnal ve sanık avukatı Bora Bayoğlu katıldı.
Mahkeme heyeti değişikliği nedeniyle tensip zabtının okunduğu duruşmada, mahkemeye gelen evraklar da okunarak dosyaya konuldu.
Duruşmada savunma yapan sanık İnal, kızının, 12 yıllık evli olduğu maktul Volkan Bağış ile birtakım sorunlar nedeniyle sürekli sıkıntı içerisinde yaşadığını ve 4 yıl önce evinden ayrılarak kendisiyle yaşamaya başladığını söyledi.
Maktulün 4 yıldır defalarca kapısına dayandığını, kızına ve oğluna yönelik tehditlerde bulunduğunu, eşini darbettiğini ileri süren İnal, bununla ilgili emniyete şikayette bulunduğunu kaydetti.
İnal, olay günü kayınvalidesinin eşini telefonla araması üzerine maktulun evlerine geldiğini ve kendilerini aradığını öğrendiğini anlatarak, "Maktulun biraz oyalandığımız takdirde gideceğini düşündüğümüzden iki saat kadar evimize geri dönmedik. Evimizin önüne gittiğimizde maktulu, sokağın karşı kaldırımında bizi bekler halde gördük." dedi.
Maktulün, kızına yönelik sinkaflı sözler sarfettiğini iddia eden İnal, maktulun koşarak yanına geldiğini, elini beline attığını, bu esnada maktulün üzerinde siyah kabzalı bir cisim gördüğünü, bu cismin silah olabileceğini düşündüğünü, hemen ruhsatsız silahıyla iki el ateş ettiğini ve maktulün olay yerinden ayrıldığını anlattı.
Sanık İnal, maktulün uzaklaşırken küfür etmeyi sürdürdüğünü savunarak, şöyle devam etti:
"Anne ve babamı da kastederek 'Onları da öldüreceğim, bu burada bitmedi.' dedi. Ben de bunun üzerine maktulün arkasından gitmeye başladım. Amacım; maktulün aileme yönelik gerçekleştireceğini söylediği eyleme engel olmaktı. Maktul ile aramızda iki metre mesafe kaldığı zaman maktulün yine elini beline attığını gördüm. Bu nedenle de tekrar maktule doğru ateş ettim. Ancak kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum, hatta bu esnada maktulün üzerinde bulunan siyah kabzalı cisim yere düştü. Maktul de o an yere düştü."
Silahın ruhsatsız olduğunu ve avukatıyla görüşmesi üzerine olaydan iki gün sonra emniyet güçlerine teslim olduğunu ifade eden İnal, eylemin meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldığını iddia ederek beraatini istedi.
Sanık avukatı Bayoğlu, müvekkilinin meşru savunma kapsamında eylemi gerçekleştirdiğini, akciğer kanseri hastası olduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü kaydetti.
Müşteki Özge İnal, eşi maktul Volkan Bağış'ın alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu, babasının evine gelerek sürekli kendisini rahatsız ettiğini, tehdit ve hakarette bulunduğunu öne sürdü.
Olay tarihinde maktulun kendisine yönelik sinkaflı sözler söylemesi üzerine babasının maktule yönelik boşanma aşamasında olduğunu hatırlattığını anlatan İnal, "Maktul, bulunduğu kaldırımdan hemen yanımıza doğru geldi. Elini beline atar haldeydi. Babam bunu görünce hatırladığım kadarıyla maktule yönelik iki el ateş etti. Sonra maktul, küfür ve tehdit ederek yanımızdan ayrıldı. Babam da arkasından gitmeye başladı. Bir müddet sonra 4-5 el silah sesi daha duydum. Maktul ile babamın gittiği yöne doğru gittim ve maktulu yerde yatar halde gördüm. Sanıktan şikayetçi değilim." diye konuştu.
Tanıkların da dinlenildiği duruşmada, cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.
Sanık İnal, tekrar söz alarak pişman olduğunu, yaklaşık 4 aydır tutuklu bulunduğunu söyleyerek tahliyesini istedi.
Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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