Damadını öldüren kayınpedere 10 yıl hapis

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de kızı ile boşanma aşamasında olan damadını silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Etem Bilent İnal, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Etem Bilent İnal, müdahil Raşit Bağış, müşteki Özge Bağış İnal ve sanık avukatı Bora Bayoğlu katıldı.

Heyet değişikliği nedeniyle eski zabıtların okunduğu duruşmada, gelen evraklar dosyaya konuldu.

Maktul Volkan Bağış ile Özge Bağış İnal ve Etem Bilent İnal arasında görülmekte olan davalara ilişkin bazı soruşturma dosyalarının geldiği, bunlara göre taraflar arasında 29 soruşturma dosyası ve Bakırköy 11. Aile Mahkemesi'nde de Özge Bağış ve maktul arasında boşanma davası olduğu anlaşıldı. Duruşmada, olayın gerçekleştiği zamanda çekilen video izletildi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, maktul Volkan Bağış'ın olay öncesinde sanık Etem Bilent İnal'ın kızı Özge Bağış İnal ile evli olduğu, bu evlilikten 2 çocuklarının bulunduğu, aralarındaki şiddetli geçimsizlik nedeniyle Özge Bağış İnal'ın 2 çocuğunu da alarak babasının evine gittiği anlatıldı.