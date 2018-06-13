Damal'da hava açınca Atatürk'ün silüeti görüldü

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'ın Damal ilçesinde 'doğal mucize' olarak nitelendirilen ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, Karadağ sırtlarında görülmeye başladı.
Her yıl 15 Haziran- 15 Temmuz tarihleri arasında saat 17.55- 18.10 arasında ortaya çıkan Atatürk silüeti, Ata Mahallesi'nden izlenebiliyor. Yaklaşık 1 aydır gökyüzünün bulutlu olması nedeniyle görünmeyen silüet, önceki gün havanın güneşli olması nedeniyle uzun bir aradan sonra görülmeye başladı. Bunu fırsat bilenler, Atatürk'ün Karadağ sırtlarındaki silüetini görmek için bölgeye akın etti. Yüzlerce kişi, hatıra fotoğrafı ve selfie çekti.
Atatürk'ün dağa yansıyan silüetini görmek için Ardahan'a geldiğini söyleyen Özgür Murat Taştan, "Atatürk silüetinin Karadağ sırtlarında çıkması bizleri onurlandırıyor. Bu olağanüstü mucizeyi görmeye herkesi davet ediyoruz" dedi.
Öte yandan silüeti izlemeye gelenler bol bol öz çekim yaparak, sosyal medya hesaplarından paylaşacaklarını ve herkesin görmesini istediklerini söyledi.
Damal ilçesinde 1995'ten beri her yıl Temmuz ayı içinde 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenleniyor.
SİLÜET NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Atatürk silüeti ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin, 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi. Damal İlçesi'nde 1995’ten beri her yıl Temmuz ayı içinde 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenleniyor.
Böyle gelenek olmaz olsun! Kız çocuk yapamayınca...
Şule Çet olayında şok rapor! Cinayet şüphesi artıyor
Trump'tan kendisine küfreden Robert De Niro'ya sert tepki
AK Parti'li vekil tartıştığı CHP'li gencin boğazını sıktı, daha sonra özür diledi
Amasra bayramda nüfusunun 10 katı turist ağırlayacak
Poroşenko’dan Erdoğan’a ‘Ukraynalı rehinelerin kurtarılması' için yardım çağrısı
Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!
Samsun'da kan donduran olay! Önce hayvanı sonra karısını dövdü!
MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt
'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'
Bademcik ameliyatı solunum yolu hastalıkları riskini artırıyor
YouTube'dan müzik dinleyen kişilere kötü haber!
Okuyucu Yorumları 0 yorum