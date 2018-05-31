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Damat dehşeti! Kaynanasının evine molotof attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 09:22 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından şiddet gördüğünü iddia eden kadın yardım istedi. Boşanma aşamasındaki eşine 9 yıldır şiddet gösterdiği ileri sürülen kocanın, kaynanasının evini molotof kokteyliyle yaktığı da iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre Dulkadiroğlu ilçesindeki Turan Mahallesi'nde yaşayan C.B. ile eşi A.B, şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemelik oldu.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşine boşanma davası açan 26 yaşındaki C.B, tüm ayrılma çabalarının sonuçsuz kaldığını ifade ederek, 2 çocuğunun babası tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. 9 yıldır eşinden şiddet gördüğünü ve ayrılmak isteyince tehdit edildiğini öne süren C.B, "Kocam annemin evine ateş etti. En sonunda evini yaktı. Ben artık yetkililerden yardım istiyorum. Biz dışarı çıkamıyoruz, kızım okula gidemiyor. Bir yerde saklanmak sığınmak zorunda kaldım. Evime gidemiyorum. Yardım istiyorum” diye konuştu.

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"EVİME MOLOTOF KOKTEYLİ ATTI"

C.B.’nin annesi H.H ise, damadının evine molotof kokteyli atarak yaktığını ileri sürerek şunları söyledi:

“Damadım olan şahıs kızımı çok dövüyor. Uyuşturucu bağımlısı ve satıcısı. Kızımı 9 senedir çok dövdü. Ben de kızımı aldım götürdüm. En sonunda kızımı silahla kovaladı. Kızım bana sığındı, ‘anne beni lütfen verme’ dedi. Ben buna rağmen kendine kızımı götürdüm. Ama bu kez de boğmaya çalışmış. Kızımı aldım bize geldim. Ben kızımı aldım diye ölümle tehdit ediliyoruz. Evime silahla ateş etti. Evde telefonla tehdide ve hakarete devam ediyor. Ben karakola çok müracaat ettim. Hiçbir sonuç alamadım. Oğlumun evinde iken evimi ateşe verdi. Evime molotof kokteyli atmış. Çevredeki kameralarda kendini gizlemiş. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum”

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İHA


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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş mahkeme

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