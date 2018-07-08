BİLECİK (AA) - MUHSİN ARSLAN - Bilecik ve ilçelerinde uzun yıllara dayanan gelenekler çerçevesinde düğün öncesi ve sonrasında damat ve sağdıca yapılan şakalar, adeta eziyeti andırıyor.

İl genelinde bazı küçük farklılıklara rağmen düğünlerde uzun yıllardır sürdürülen "kadın kıyafeti giydirip oynatma, önlük takıp emzik verme, gelin arabası ittirme, boyuna iple bağlanan taş ile yola bırakılan yumurtaları kırdırma, acılı ve kabuklu yumurta yedirme ve soğuk suyla ıslatma" gibi şakalar, damat ve sağdıca zor anlar yaşatıyor.

Bu ritüeller, hayatını birleştiren 25 yaşındaki Betül Merve Elitaş ile 25 yaşındaki Halis Çelik çiftinin kına ve düğün törenlerinde de gerçekleştirildi.

Kına eğlencesi öncesinde mahallenin gençleri, ilk olarak konvoy halinde damadın evine gidip, anne ve babasından bahşiş alıyor. Evin önünde şarkılar söyleyen, çeşitli yöresel oyunlar oynayan gençler, yüzlerini boyayıp kadın kıyafetleri giyip, eğlencelerini sürdürüyor.

Düğünde nikahın kıyılmasının ardından arkadaşları damada mutfak önlüğü giydirip, takı olarak ''emzik ve biberon'' hediye ediyor.