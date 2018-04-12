Damien Jurado, İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - ABD'li şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Damien Jurado, 11 Eylül'de İstanbullu müzikseverlerin karşısına çıkacak.
Türkiye'deki hayranlarıyla ilk defa buluşacak olan 45 yaşındaki müzisyen, Zorlu PSM'de sahne alacak.
Kendine has yorumuyla dünya çapında beğeni kazanan Jurado, 1990'ların ortasında başladığı müzik hayatında 16 albüm ile "Ohio", "Museum of Flight" ve "Silver Timothy" adlı popüler parçalara imza attı.
"Allocate" adlı yeni single'ı dinleyiciyle buluşan genç müzisyenin "The Horizon Just Laughed" adlı albümü ise 4 Mayıs'ta yayımlanacak.
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