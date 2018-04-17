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Damla Projesi Ağrı’da gönülleri fethetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 09:09 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Proje ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Damla Projesi’, Ağrı’da 40 gönüllü üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirildi.Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen Damla Projesi’nin 2018 yılı faaliyet programı devam ediyor.

Damla Projesi Ağrı’da gönülleri fethetti

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Proje ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Damla Projesi’, Ağrı’da 40 gönüllü üniversite öğrencisinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen Damla Projesi’nin 2018 yılı faaliyet programı devam ediyor. Proje kapsamında Ağrı’ya gelen gönüllü gençler Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ziyareti ile programa başladı. Sevgi Evi, Çocuk Evleri ve köylerde Kur’an Kursları’nda çocuklarla çeşitli aktiviteler ve köy halkı ile bir araya gelen gönüllüler, kimsesiz ya da yalnız yaşayan yaşlıların ev ve bahçe temizliklerinin yaptı. Öte yandan gönüllü öğrenciler, kuş yemliği yapma etkinliği, mezarlık, şehitlik ziyareti ve çevre temizliği yaptı. Projenin devamında valilik ziyareti, üniversite ziyareti yanı sıra aileyi ziyaretlerini de gerçekleştirdi.
6-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen projede, toplum yararına bireylerin yaşam kalitesinin arttırılmasının hedeflendiği belirtildi.

Damla Projesi Ağrı’da gönülleri fethetti

Damla Projesi Ağrı’da gönülleri fethetti

Damla Projesi Ağrı’da gönülleri fethetti

Damla Projesi Ağrı’da gönülleri fethetti

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