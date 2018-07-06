Damla Projesi'nin gönüllü elçileri Batman'da

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen Damla Projesi kapsamında aralarında yabancı uyruklu üniversiteli gençlerin de olduğu 40 öğrenci Batman'a geldi.

Güney-Kurtalan Ekspres Treni ile kente gelen öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren tarafından çiçekle karşılandı.

Aralarında Afrika, Asya ve Türk cumhuriyetlerinden gençlerin de bulunduğu öğrenciler, 10 gün boyunca ilçeleri, köyleri, Kuran kurslarını ve sevgi evlerini ziyaret edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Metin Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin amacının insanlar arasında merhamet ve şefkat duygusunu aşılamak olduğunu söyledi.

Proje finansının tamamının Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılandığını belirten Ayvazoğlu, şöyle konuştu:

"Biz Türkiye'nin ve dünyanın farklı şehirlerinden evlatlarımızı buraya getirdik. Güney-Kurtalan Ekspresini kullandık. Çalışmamız Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 5 yıldır devam ediyor ve sosyal sorumluluk çalışmasıdır. Buradaki derdimiz insanların ihtiyacı olan merhameti gönüllere dağıtmaktır, bir nevi o şekilde yola çıktık."