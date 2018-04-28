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Damla Projesi'nin gönüllü gençleri Silopi'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen Damla Projesi kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden Şırnak'ın Silopi ilçesine gelen gençler, Engelli Derneğini ve hastalara ziyarette bulundu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen Damla Projesi kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden Şırnak'ın Silopi ilçesine gelen gençler, Engelli Derneğini ve hastaları ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Metin Ayvazoğlu ile Engelli Derneğine ve hastalara ziyarette bulunan 45 gönüllü genç, ilçe sakinleriyle sohbet etti, mezarlıklar ile caddelerde temizlik yaptı.

Ayvazoğlu, projenin bakanlık tarafından finanse edildiğini belirterek, proje kapsamında gençlerin Türkiye'nin farklı yerlerinde bir araya geldiklerini söyledi.

Projeye okulundaki afişi görerek katıldığını anlatan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Bayram Anıl da "dezavantajlı" olarak nitelendirilen bölgelere ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Anıl, "Şırnak'ın, insanların bildiğinden daha güzel bir yer olduğunu gördük, insanlarla iletişim kurduk. Huzurevlerine, çocuk bakımevlerine, şefkat evlerine gittik, esnafla görüştük. Engelli kardeşlerimizin kaldığı merkezlere geldik. Şırnak'ın, Cizre'nin, Silopi'nin ve daha nice ilçenin toplumda bilindiği gibi kötü ve dezavantajlı yerler olmadığını gördük." diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Matematik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Bangladeşli Riyad Hasan da öğrenci ve engellileri motive etmeye çalıştıklarını söyledi.

Şırnak'ın çok güzel bir şehir olduğunu belirten Hasan, proje sayesinde bu güzellikleri görme fırsatı yakaladığını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Damla proje Silopi

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