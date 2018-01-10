Damperi açık unuttu! Ön camdan yola fırladılar

Edinilen bilgiye göre Gemlik istikametinden gelmekte olan ve damperi açık unutulduğu iddia edilen Sezgin D.’nin (42) kullandığı 11 SK 364 plakalı hafriyat kamyonu, İznik-Gemlik yol ayrımında bulunan köprüye çarptı. Kazanın şiddeti ile sürücü Sezgin D., yanında oturan Hüseyin D.(47) ve Mustafa T. kamyonun ön camında fırlayarak yola savruldu.
BİRİNİN DURUMU CİDDİ
Kaza yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Sezgin D., Hüseyin D. Yenişehir Devlet Hastanesine, Mustafa T. ise İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Sezgin D., beyin travması nedeniyle Bursa’ya sevk oldu. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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