Damperi açık unutunca

RİZE (AA) - Rize'de kamyon sürücüsünün açık unuttuğu damper, üzerinde araç plaka tanıma sisteminin bulunduğu üst geçit benzeri düzeneğe çarptı.
Alınan bilgiye göre, 61 K 13521 plakalı kamyon sürücüsü A.T, malzemeyi boşalttıktan sonra damperi indirmeyi unuttu.
Damperi açık halde hareket eden kamyon İkizdere-Kalkandere yolunda, yol üzerine üst geçit şeklinde kurulan, araç plakası tanıma için kullanılan kameraların monte edildiği düzeneğe çarptı.
Damperin düzeneğe takılmasıyla kamyonun ön kısmı havaya kalktı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada araç plaka tanıma sistemi ve kamyonda hasar oluştu.
Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza
Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz
İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı
Aşık olduğu kişi tarafından reddedilince kendini baştan yarattı
Suriye krizinde son dakika gelişme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay
Umre yerine Balıklıgöl'e götürüldüler
Cinsel organına kokain sürdü! Sonrası dehşet
Bakanlık şartları açıkladı! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor
Bu karelerin gerçek olduğuna inanamayacaksınız
Bel fıtığınızı su ile iyileştirin! Hidrodiskektomi: Su ile bel fıtığı ameliyatı
Bakan Yılmaz'dan flaş 'deizm' açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum