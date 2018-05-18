Danimarka, Avrupa Konseyi dönem başkanlığını Hırvatistan'a devretti

KOPENHAG (AA) - Avrupa Konseyi'nin 128. Bakanlar Komitesi Toplantısı'nda, dönem başkanlığı Danimarka'dan Hırvatistan'a geçti.
Helsingör kentinde gerçekleşen Avrupa Konseyi 128. Bakanlar Komitesi Toplantısı, Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen'in ev sahipliğinde gerçekleşirken, toplantının açılışında Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen de hazır bulundu.
Toplantıda, Avrupa Konseyi'nin geleceği, Avrupa'daki çatışmalar ve krizler, Avrupa Konvansiyonu ve insan haklarının yanı sıra Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği (AB) arasında iş birliği konuları gündeme taşındı.
Toplantının ardından, Danimarka’nın 15 Kasım 2017'den bu yana yürüttüğü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığı düzenlenen basın toplantısı ve törenin ardından Hırvatistan'a devredildi.
Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen tarafından Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric'e devredilen dönem başkanlığı töreninde, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjörn Jagland da hazır bulundu.
Ev sahibi Anders Samuelsen, törende yaptığı konuşmada, gelecek yıl Avrupa Konseyi'nin 70'inci yılının kutlanacağına işaret ederek, konseyin 800 milyondan fazla kişinin insan haklarını korumak için var olduğunu söyledi.
Törende konuşan Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric ise Hırvatistan'ın dönem bakanlığı süresince, yolsuzlukla mücadele konusuna ağırlık vereceklerini vurguladı.
Konseye 1996 yılında üye olan Hırvatistan ilk defa 18 Mayıs-21 Kasım 2018 arasında dönem başkanlığını yürütecek.
Hırvatistan'ın ardından dönem başkanlığı Finlandiya'ya geçecek. Finlandiya'nın ardından ise başkanlığı Fransa devralacak.
- Bakanlar ilgi göstermedi
Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkeden de toplantıya temsilciler katılırken, temsilcilerin yalnızca 3'te birinin bakan düzeyinde olduğu dikkati çekti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılmadığı toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Kaan Esener ve Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Erdoğan İşcan temsil etti.
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