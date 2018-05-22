Danimarka Prensi Frederik'in 50. doğum günü kutlamaları

KOPENHAG (AA) - Danimarka Veliaht Prensi Frederik’in 50’nci yaş günü kutlamaları kapsamında organize edilen "Kraliyet Koşusu"na (Royal Run) yaklaşık 70 bin kişi katıldı.
Etkinlik, Kopenhag, Aarhus, Odense, Aalborg ve Esbjerg kentlerinde düzenlendi. Veliaht Prens Frederik etkinliklere katılarak halkla koştu.
Prens Frederik 26 Mayıs'ta 50 yaşına girecek. Koşudan elde edilecek gelir, Danimarkalıların daha fazla spor yapmaları ve spor kulüplerine üye olmalarını teşvik edecek projelere harcanacak.
Kuaförüyle basıldığı o anları anlattı!
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den Kuzey Kore'ye 'Libya' tehdidi
Çakarlı araç kullanan Milli Eğitim Müdürü’ne soruşturma
Çöplükte yasak aşk dehşeti!
Mavi Balina'dan sonra Mariam alarmı!
Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık
Ölümcül gaz taşıyan bulutlar şehri kapladı
Trump'tan seçimlerin heman ardından Venezuela'ya yaptırım kararı
Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum
Rezalet ortaya çıktı, umrunda bile olmadı! Defalarca evine götürüp...
Okuyucu Yorumları 0 yorum