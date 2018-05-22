Danimarka Prensi Frederik'in 50. doğum günü kutlamaları

KOPENHAG (AA) - Danimarka Veliaht Prensi Frederik’in 50’nci yaş günü kutlamaları kapsamında organize edilen "Kraliyet Koşusu"na (Royal Run) yaklaşık 70 bin kişi katıldı.

Etkinlik, Kopenhag, Aarhus, Odense, Aalborg ve Esbjerg kentlerinde düzenlendi. Veliaht Prens Frederik etkinliklere katılarak halkla koştu.

Prens Frederik 26 Mayıs'ta 50 yaşına girecek. Koşudan elde edilecek gelir, Danimarkalıların daha fazla spor yapmaları ve spor kulüplerine üye olmalarını teşvik edecek projelere harcanacak.

