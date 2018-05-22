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Danimarka Prensi Frederik'in 50. doğum günü kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 10:35 | Son Güncelleme

Kraliçe Margrethe’nin büyük oğlu ve tahtın ilk varisi Veliaht Prens Frederik’in 50. doğum günü dolayısıyla "Kraliyet Koşusu" düzenlendi

KOPENHAG (AA) - Danimarka Veliaht Prensi Frederik’in 50’nci yaş günü kutlamaları kapsamında organize edilen "Kraliyet Koşusu"na (Royal Run) yaklaşık 70 bin kişi katıldı.

Etkinlik, Kopenhag, Aarhus, Odense, Aalborg ve Esbjerg kentlerinde düzenlendi. Veliaht Prens Frederik etkinliklere katılarak halkla koştu.

Prens Frederik 26 Mayıs'ta 50 yaşına girecek. Koşudan elde edilecek gelir, Danimarkalıların daha fazla spor yapmaları ve spor kulüplerine üye olmalarını teşvik edecek projelere harcanacak.

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