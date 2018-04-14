Danimarka sınır kontrollerini sürdürecek

KOPENHAG (AA) - Danimarka, Almanya ile olan sınırında, 4 Ocak 2016'dan bu yana uyguladığı sınır kontrollerini 12 Kasım 2018'e kadar uzattı.

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg tarafından yapılan açıklamada, Danimarka’nın Almanya sınırında uyguladığı geçici sınır kontrollerinin 11 Mayıs’ta sona ereceği hatırlatıldı.

Stöjberg’in açıklamasında, terörle mücadele ve düzensiz göçten dolayı Avrupa’nın baskı altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Avrupa’nın dış sınırları, Avrupa içerisinde dolaşan sığınmacıların baskısı altında. Bunun yanı sıra, Danimarka, çok ciddi bir terör tehdidi altında. Bu durumlar sınır kontrollerinin uzatılmasını zorun hale getiriyor. Benim ve hükümetim için en önemli öncelik, Danimarka’nın en iyi şekilde korunmasını sağlamaktır.”

Ayrıca Danimarka’nın diğer Schengen ülkelerini ve AB Komisyonu’nu, sınır kontrollerini uzattığına dair bilgilendirdiği ifade edildi.