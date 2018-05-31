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Danimarka’da burka ve peçe yasağına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 20:58 | Son Güncelleme

Peçeli kadınlara destek amacıyla kurulan Kadınlar Diyalogda girişimi, bugün Danimarka parlamentosunda kabul edilen kamusal alanda burka ve peçe yasağına tepki gösterdi

KOPENHAG (AA) - Danimarka’da bugün mecliste 30’a karşı 75 oy ile kabul edilen kamusal alanda burka ve peçe yasağı düzenlemesi protesto edildi.

Kadınlar Diyalogda (Women In Dialogue) adlı girişim tarafından organize edilen ve başkent Kopenhag'daki parlamento binası önünde gerçekleşen gösteriye, peçeli kadınların yanı sıra birçok Danimarkalı da yüzünü peçe ile kapatarak destek verdi.

Kadınlar Diyalogda girişimi tarafından dağıtılan bildiride, Danimarka’da Müslümanlara yönelik uygulanan cadı avının sona ermesi istendi.

Bildiride, yasağın uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olduğu vurgulanarak, yasağın kapsadığı kişilerin eğitimlerini yarıda kesmek zorunda kalacağı, dışarıya çıkamayacağı ve bir işte çalışamayacağı kaydedildi.

Yasağın, Danimarka’da Müslümanları ikinci sınıf vatandaş konuma soktuğu ve peçeli kadınları toplumun dışına iteceği belirtildi.

- “Örtünme Yasağı”

Danimarka Parlamentosu, bugün, kamusal alanda burka ve peçe yasağı öngören düzenlemeyi kabul etmişti.

Düzenlemeye göre yasağı ihlal edenlere para cezası kesilecek.

Kamusal alanda burka ve peçe yasağını ihlal edenlere 1000 kron (700 lira) ceza kesilecek. Yasağı 4 kez ve daha fazla sayıda ihlal edenler ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin lira) para cezasına çarptırılacak.

Kopenhag Üniversitesi tarafından 2010'da yapılan bir araştırmaya göre, Danimarka'da 150 ile 200 kadının peçe taktığı, sadece 3 kadının burka giydiği tespit edilmişti.

Nüfusu 5,7 milyon olan Danimarka'da, Müslümanlar nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini oluşturuyor.

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