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Danimarka'da burka ve peçe yasağına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 00:17 | Son Güncelleme

Başkent Kopenhag ve Arhus kentlerinde toplanan binlerce kişi, ülkede burka ve peçe yasağının yürürlüğe girmesini protesto etti

KOPENHAG (AA) - Danimarka'da yürürlüğe giren ve kamusal alanda burka ve peçeyi yasaklayan "Örtünme Yasası", ülkenin iki büyük kentinde binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Başkent Kopenhag'da ve ülkenin ikinci büyük kenti Arhus'ta toplanan kalabalık, 31 Mayıs'ta kabul edilen ve bugün yürürlüğe giren, kamusal alanda burka ile peçeye yasak getiren "Örtünme Yasası"na karşı yürüdü.

Sol görüşlü aktivistler ve peçeli kadınlar tarafından oluşturulan "Kadınlar Diyaloğu" (Kvinder I Dialog) adlı girişim tarafından organize edilen gösterilere, ülkede yaşayan göçmen Müslümanlar kadar Danimarkalılar da destek verdi.

Kopenhag'ın göçmenlerin ağırlıkta yaşadığı Nörrebro semtindeki Kara Meydan'da toplanan göstericiler, burka ve peçe giyen kadınlara destek amacıyla yüzlerini peçe ve maskelerle kapattı. Göstericilerin farklı ve yaratıcı maskeleri renkli görüntüler oluşturdu.

Meydanda yapılan konuşmaların ardından, Bellahöj Polis Merkezi'ne doğru yürüyen çok sayıda gösterici, buraya ulaştığında insan zinciri oluşturarak, polise, peçe ve burka giyenlere ceza yazmak yerine, daha ciddi işlere yoğunlaşması çağrısında bulundu.

Yürüyüşün ardından göstericiler, olaysız dağıldı.
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- "Peçe takmaya devam edeceğim"

Kadınlar Diyaloğu adlı girişimden Sabina Youssef adlı peçeli bir gösterici, AA muhabirine, yasağa rağmen peçe takmayı sürdüreceğini söyledi.

Eğitimine elinden geldiğince devam etmek istediğini vurgulayan Sabina Youssef, "Yürürlüğe giren bu yasa ayrımcılık içeriyor. Amacı küçük bir dini grubu toplumdan izole etmek. Danimarka’da sadece 50 kadın peçe takıyor." dedi.
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- 770 lira ila 7 bin 700 lira para cezazı

Danimarka'da 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren yasaya göre, kamusal alanda burka ve peçe giyerek yasayı ihlal eden kişiler bin kron (770 lira) para cezasına çarptırılacak. Yasağı dört kezden fazla ihlal edenlere ise her yeni ihlalde 10 bin kron (7 bin 700 lira) ceza kesilecek.

Avrupa genelinde bin 500'den fazla ceza peçe cezası ödeyen Cezayirli iş adamı Rachid Nekkaz, Danimarka'daki cezaları da ödeyeceğini duyurmuştu.

- 200 civarında peçeli

Kopenhag Üniversitesi tarafından 2010'da yapılan bir araştırmaya göre, Danimarka'da 150 ila 200 kadının peçe taktığı, sadece 3 kadının burka giydiği tespit edilmişti.

Danimarka'da 5,7 milyon olan nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini Müslümanlar oluşturuyor.

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