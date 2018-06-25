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Danimarka’da Erdoğan'ın seçim başarısı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 03:02 | Son Güncelleme

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki Belediye Meydanı’nda toplanan Türk vatandaşları, Erdoğan’ın seçim başarısını kutladı

KOPENHAG (AA) – Danimarka’daki Türkler, Erdoğan'ın seçim başarısını sevinçle karşılandı.

Danimarka’da yaşayan Türk vatandaşları, başkent Kopenhag sokaklarında konvoylar oluşturduktan sonra Belediye Meydanı’nda toplandı.

Türk bayraklarının yanı sıra AK Parti ve MHP sembolleri ve Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını taşıyan vatandaşlar, marşlar eşliğinde halay çekerek, çevreden geçenlerin şaşkın bakışları arasında sevinç gösterisinde bulundu.

Uzun süre meydanda kalan ve Erdoğan lehine slogan atan grup, gecenin ilerleyen saatlerinde meydandan ayrıldı.

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