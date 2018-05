KOPENHAG (AA) - Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, İsrail'in Filistin'in Gazze kentine uyguladığı abluka protesto edildi.

Free Gaza Danmark inisiyatifi tarafından Kopenhag'ın Islands Brygge Limanı'nda organize edilen "Gazze'de ablukayı kaldırın" etkinliği kapsamında çeşitli sanatçılar ve DJ'ler sahne aldı.

Müzik performanslarının yanı sıra Filistin'den de telefon bağlantısıyla etkinlik alanında bulunan vatandaşlara hitaben konuşmalar yapıldı.

We Are Not Numbers inisiyatifinden Tarneem Hammad ve Electronic Intifada inisiyatifinden Nesma Seyam da telefonla bağlanarak, Gazze'deki son durum hakkında bilgi verdi.

Festival havasında geçen etkinliğe çoğunlukla Danimarkalılar ilgi gösterirken, farklı ülkelerden Müslümanlar da katılım sağladı.

Yaklaşık 6 saat süren ve başladığı gibi müzikle sona eren etkinliğin yapıldığı alanla dün Kopenhag'a ulaşan "Ship to Gaza" girişiminden teknelerin bulunduğu alanın yakın olması nedeniyle etkinlik için gelenler teknelere de yoğun ilgi gösterdi.

Ship to Gaza girişimine bağlı 3 tekne, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla geçen hafta Gazze'ye doğru Norveç ve İsveç’ten yola çıkmıştı.