Danimarka’da ilk peçe cezası

KOPENHAG (AA) - Danimarka’da 1 Ağustos’ta yürürlüğe giren "Örtünme Yasası" kapsamında kamusal alanda yasaklanan burka ve peçe için ilk ihlal cezası verildi.

Danimarka medyasında yer alan haberlere göre, Kuzey Sjaelland’da bulunan Hörsholm kentindeki bir alışveriş merkezinde, peçeli bir kadın ile bir başka kadın arasında kavga çıktı.

Kavgadan dolayı her iki kadına 3’er bin kron (2 bin 370 TL) ceza kesilirken, peçeli kadına ayrıca örtünme yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle bin kron (790 TL) ceza kesildi.

Kuzey Sjaelland Polis Sözcüsü David Borchersen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, peçeli kadının 28 yaşında ve Danimarka vatandaşı olduğunu ve kamusal alanda peçe yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle bin kron (790 lira) para cezası uygulanacağını söyledi.

- 200 civarında peçeli var

Kopenhag Üniversitesi tarafından 2010'da yapılan bir araştırmaya göre, Danimarka'da 150 ila 200 kadının peçe taktığı, sadece 3 kadının burka giydiği tespit edilmişti.

Danimarka'da 5,7 milyon olan nüfusun yaklaşık yüzde 7'sini Müslümanlar oluşturuyor.