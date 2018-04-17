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Danimarka’da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 23:47 | Son Güncelleme

Danimarka’da Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması

KOPENHAG (AA) - Danimarka’nın başkent Kopenhag yakınlarındaki Glostrup kentinde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması düzenlendi.

Danimarka İslam Kültür Merkezleri Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Kopenhag Fatih Camisi tarafından organize edilen "Tilavet-i Kur'an Müsabakası"nda iki kategoride 7 öğrenci yarıştı. Yarışmacıların değerlendirilmesinde, Kur’an-ı Kerim’i yüzünden okuma ve tecvid kuralları dikkate alındı.

Birinci kategoride Malik Çifçi, ikinci kategoride ise Yunus Emre Özusta birincilikleri elde etti. Dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Danimarka ve İsveç İslam Kültür Merkezleri Birliği Başkanı İlyas Kökçü, etkinlikte yaptığı kapanış konuşmasında, "Bir insan dünyada her şey olabilir, her mevkiye gelebilir ama asıl olan bizim için ahirette nerede olacağımızdır. Ahirette nereye varacağımızdır. Onun için evlatlarımızı ona göre yetiştirmemiz lazım.” dedi.

Glostrup kentinde Türkiye kökenliler tarafından işletilen bir düğün salonunda gerçekleşen yarışmaya katılımın yüksek olduğu görüldü.

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