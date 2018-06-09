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Danimarka’da oy verme işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 12:34 | Son Güncelleme

Danimarka’da oy verme işlemi başladı

KOPENHAG (AA) - Danimarka'daki seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy vermeye başladı.

Seçmenler, Türkiye’nin Kopenhag Başkonsolosluğu binasına kurulan 3 sandıkta oylarını vermek için sabah erken saatlerden itibaren seçim merkezine geldi ve oylarını kullandı.

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında ilk defa seçim heyecanı yaşadığını belirtti. Oy verme işleminin başladığına işaret eden İpek, hayırlı bir şekilde sona ermesi temennisinde bulundu.

Büyükelçi İpek, vatandaşların oylarını en rahat ve sağlıklı şekilde kullanabilmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını kaydederek, “Biz sadece Danimarka’daki vatandaşlarımızın oy kullanacağını varsaymıyoruz, civar ülkelerden gelip kullananları da hesaba katarak, hazırlıklarımızı ona göre yaptık." dedi.

Danimarka genelinde sadece bir seçim merkezi kurulmasını da değerlendiren İpek, oy verme tarihlerinin uzun tutularak, tüm vatandaşların sandığa gitmesi için imkan yaratıldığını anlattı.

- Oy vermek için Litvanya’dan geldi

Litvanya’nın Vilnius kentinde yaşayan ve oy kullanmak için günübirlik Danimarka’ya gelen Armağan Doğan, Litvanya’da yeterince seçmen olmadığı için sandık kurulmadığını, oy kullanmak için Danimarka’ya geldiğini söyledi.

Doğan, yaklaşık bin 500 kilometrelik Vilnius-Kopenhag arasındaki yolculuğunu uçakla yaptığını belirterek, "Vatandaşlık görevim olduğu için oyumu kullanmaya geldim.” dedi.

- 32 bin seçmen

Yaklaşık 70 bin Türkiye kökenlinin yaşadığı Danimarka’da, 32 bin civarında seçmen bulunuyor.

Danimarka’da sadece bir tek seçim merkezi kurulması üzerine parti temsilcileri, seçime katılımı artırmak için Danimarka genelinde ücretsiz otobüs ve minibüs seferleri düzenleyip seçmenleri sandığa taşıyor.

Kopenhag’a 300 kilometre uzaklıktaki Aarhus ve 400 kilometre uzaklıktaki Aalborg gibi şehirlerdekilerin yanı sıra Kopenhag civarında yaşayan seçmenler de bu hizmetlerden yararlanıyor.

Yurt dışında yaşayan seçmenin ülke ve şehir fark etmeksizin istediği seçim merkezinde oy kullanabilme özgürlüğü sayesinde, İsveç’in Malmö kentinde yaşayan seçmen, 600 kilometre uzaklıktaki başkent Stockholm’da kurulacak sandıklar yerine, 45 kilometre mesafedeki Danimarka’nın başkenti Kopenhag’dakilerde oy kullanabiliyor.

Seçmenler, Kopenhag Konsolosluğu'nda kurulan 3 sandıkta, 19 Haziran'a kadar yerel saatle 09.00 ila 21.00 arasında randevu almadan oyunu kullanabilecek.

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