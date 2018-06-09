Danimarka’da oy verme işlemi başladı

KOPENHAG (AA) - Danimarka'daki seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında oy vermeye başladı.

Seçmenler, Türkiye’nin Kopenhag Başkonsolosluğu binasına kurulan 3 sandıkta oylarını vermek için sabah erken saatlerden itibaren seçim merkezine geldi ve oylarını kullandı.

Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçisi Uğur Kenan İpek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında ilk defa seçim heyecanı yaşadığını belirtti. Oy verme işleminin başladığına işaret eden İpek, hayırlı bir şekilde sona ermesi temennisinde bulundu.

Büyükelçi İpek, vatandaşların oylarını en rahat ve sağlıklı şekilde kullanabilmeleri için gerekli önlemleri aldıklarını kaydederek, “Biz sadece Danimarka’daki vatandaşlarımızın oy kullanacağını varsaymıyoruz, civar ülkelerden gelip kullananları da hesaba katarak, hazırlıklarımızı ona göre yaptık." dedi.

Danimarka genelinde sadece bir seçim merkezi kurulmasını da değerlendiren İpek, oy verme tarihlerinin uzun tutularak, tüm vatandaşların sandığa gitmesi için imkan yaratıldığını anlattı.