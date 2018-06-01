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Danimarka'da sünnetin yasaklanması için imza toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:51 | Son Güncelleme

Sünnetin yasaklanması çağrısı yapan 50 bin imzalı dilekçe parlamentoya sunulacak

Danimarka'da sünnetin yasaklanması çağrısı yapan 50 bin imzalı dilekçe parlamentoya sunulacak.

Intact Denmark adlı sosyal bir grubun üyesi Lena Nyhus, Danimarka haber ajansı Ritzau'ya yaptığı açıklamada, parlamentoya sunulması için gerekli 50 bin imzayı topladıkları dilekçe için "Gerçekten mutluyuz. Asıl iş şimdi başlıyor. Bu küçük ama önemli bir adım." ifadesini kullandı.

Tıbbi gerekçe olmadan 18 yaşından küçük erkek çocuklarına sünnet yapanlara 6 yıl hapis cezası verilmesini talep eden dilekçenin parlamentoda yeterli destek bulması beklenmiyor.

Dilekçede, "Kendi sorumluluklarını alacakları olgunluğa ve yaşa erişene kadar çocukların temel haklarının korunmasının toplumun görevi olduğu" ifade ediliyor.

Sağlık yetkililerine göre, Danimarka'da her yıl bin ila 2 bin sünnet yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Danimarka Sünnet yasak

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