Danimarka’da Türkmenlerden seçim protestosu

KOPENHAG (AA) - Danimarka’da yaşayan Türkmenler, Irak’ta seçimlere hile karıştırıldığı iddialarına tepki için başkent Kopenhag’daki Irak Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Kopenhag’da faaliyet gösteren Türkmen Ocağı, Irak Türkmen Kültür Merkezi ve Aarhus Türkmen Derneği tarafından organize edilen gösteriye, Türk ve Azerbaycan dernekleri de destek verdi.

Irak Türkmen Cephesi bayrakları ve Irak bayraklarıyla, elçilik binasının karşısındaki Edouard Suenson Anıtı önündeki meydanını dolduran Türkmenler, “Kerkük Türk'tür, Türk kalacak", "Kerkük’e uzanan eller kırılsın" ve "Kerkük Türkmensiz olmaz” sloganları atarak, tepki gösterdi.

Üç derneğin temsilcisi, Irak’ın Kopenhag Büyükelçiliği’nde yetkililerle görüşerek, taleplerini iletti.

Türkmen Ocağı Derneği Başkanı Yurttan Kervancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Seçimlere şaibe karıştığı iddiaları için bugün burada toplandık. Seçimlerde hile yapılmasının önüne geçilmesini istiyoruz, bu yüzden oyların makinelerde değil, elle sayılmasını istiyoruz.” dedi.