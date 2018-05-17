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Danimarka’da Türkmenlerden seçim protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 21:27 | Son Güncelleme

Danimarka’da Türkmenlerden seçim protestosu

KOPENHAG (AA) - Danimarka’da yaşayan Türkmenler, Irak’ta seçimlere hile karıştırıldığı iddialarına tepki için başkent Kopenhag’daki Irak Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Kopenhag’da faaliyet gösteren Türkmen Ocağı, Irak Türkmen Kültür Merkezi ve Aarhus Türkmen Derneği tarafından organize edilen gösteriye, Türk ve Azerbaycan dernekleri de destek verdi.

Irak Türkmen Cephesi bayrakları ve Irak bayraklarıyla, elçilik binasının karşısındaki Edouard Suenson Anıtı önündeki meydanını dolduran Türkmenler, “Kerkük Türk'tür, Türk kalacak", "Kerkük’e uzanan eller kırılsın" ve "Kerkük Türkmensiz olmaz” sloganları atarak, tepki gösterdi.

Üç derneğin temsilcisi, Irak’ın Kopenhag Büyükelçiliği’nde yetkililerle görüşerek, taleplerini iletti.

Türkmen Ocağı Derneği Başkanı Yurttan Kervancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Seçimlere şaibe karıştığı iddiaları için bugün burada toplandık. Seçimlerde hile yapılmasının önüne geçilmesini istiyoruz, bu yüzden oyların makinelerde değil, elle sayılmasını istiyoruz.” dedi.

Gösteriler daha sonra olaysız sona erdi.

- Elle sayım için komiserliğin kararı gerekli

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından, yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek, gösteriler başlatmıştı.

Tepkiler üzerine Başbakan Haydar el-İbadi, "Kerkük'teki seçim krizine son verilmesi için gerekirse elle sayım yapılsın." demişti.

Irak yasalarına göre yeniden sayım için Yüksek Seçim Komiserliği'nin kararı gerekiyor ancak komiserlik henüz bu yönde bir karar almadı.

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12 Mayıs 2018 Irak Seçimleri Danimarka ırak Irak Türkmen Cephesi Kopenhag Türkmen Türkmenler

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