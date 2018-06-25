Danimarka’daki FETÖ okullarından not sahtekarlığı

KOPENHAG (AA) - Danimarka’da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı Kobenhavns Private Gymnasium ve Hoje Taastrup Private Gymnasium özel liselerinin, sistematik olarak not ortalamalarını yüksek tutarak öğrencilerinin yüksek eğitim kurumlarına girişini kolaylaştırdığı iddia edildi.
Danimarka Kamu Yayıncısı DR tarafından yapılan araştırmaya göre, başkent Kopenhag’daki FETÖ bağlantılı Kobenhavns Private Gymnasium özel lisesi öğrencilerinin ulusal bazda yapılan mezuniyet sınavlarındaki ortalaması, okulda verilen not ortalamasının çok altında kaldı.
Geçen yıl söz konusu lisedeki öğrenciler, mezuniyet sınavlarında 5,35 ortalama alırken okulun öğrencilere verdiği not ortalaması 7,12 oldu.
Bir diğer FETÖ bağlantılı özel lise Hoje Taastrup Private Gymnasium'un öğrencileri, 2017'deki mezuniyet sınavlarında 4,71 not ortalamasına ulaşırken okuldaki not ortalamaları 5,7 olarak kayıtlara geçti.
Danimarka’daki FETÖ bağlantılı okulların sistematik olarak öğrencilerin not ortalamasını yüksek tutarak öğrencilerin yüksek eğitim kurumlarına girişini kolaylaştırdığı iddia edildi.
Danimarka’da yüksek öğrenim almak isteyenlerin lise ve ulusal sınavlarda aldığı notların ortalaması, öğrencinin hangi eğitim kurumu ve hangi bölüme seçileceğinde belirleyici unsur oluyor.
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