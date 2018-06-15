Danimarka'da mahkeme, Danimarka Savunma Bakanlığının, Irak'taki bir bölgede gözaltına alınarak kötü muameleye maruz kalan sivillere tazminat ödemesine karar verdi.
Danimarkalı askerler tarafından 2004'te Irak'ın Basra kenti yakınlarında yakalandıktan sonra teslim edildikleri Iraklı yetkililer tarafından kendilerine işkence yapıldığını iddia eden 23 Iraklının, Danimarka Savunma Bakanlığı aleyhine açtığı dava karara bağlandı.
Kopenhag'daki Doğu Temyiz Mahkemesinin açıkladığı kararda, Danimarkalı askerlerin, kötü muameleye maruz kalacaklarını bilmelerine rağmen Iraklı sivilleri Iraklı askerlere teslim ettiğini dolayısıyla askerlerin sivillere yapılan işkenceyi engellemediği belirtildi.
Kararda, gözaltına alınan sivillere Danimarkalı askerler tarafından kötü muamelede bulunulmadığı ancak sivillerin tehlikede olduğunu bildikleri halde Iraklı askerlere engel olmadıkları gerekçesiyle bu kararın verildiği belirtildi.
Karara göre, Savunma Bakanlığı, 18 Iraklı sivile kişi başı 4 bin 716 dolar tazminat ödenecek.
Iraklı sivillerin avukatı Christian Harlang, sonucu zafer olarak nitelendirerek, batılı ülkelerin gelecekte bu tarz durumlarda, sadece askeri müdahaleyi değil aynı zamanda insan haklarını da göz önünde bulundurmaları gerekeceğini söyledi.
Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen, karara itiraz edeceklerini belirterek, "Bu sorunlu bir karar. Çünkü bu Danimarka'yı yurt dışına asker göndermeyle ilgili zor duruma sokuyor. Bu, bazı durumlarda güvenliğin ve insan haklarının korunmasına katkı sağlayamayacağımız anlamına geliyor. Bunun kimseye faydası olmaz." dedi.
- 23 Iraklı dava açmıştı
Danimarkalı askerlerin Iraklı yetkililere kendilerini teslim etmesinin ardından işkence gördüklerini öne süren 23 Iraklı, teslim edilmemeleri halinde işkenceye maruz kalmayacaklarını savunmuştu.
İşkence görmelerinden sorumlu tuttukları Danimarka Savunma Bakanlığı aleyhine dava açan 23 Iraklı, her biri için bakanlıktan 60 bin 1 Danimarka kronu (yaklaşık 30 bin lira) tazminat istemişti.
Doktor televizyondaki kadını görünce hemen telefona sarıldı!
Evinin bahçesini yabancı gazetecilere açtı! Erdoğan'nın HDP videosuna İnce'den sert tepki
Çin: ABD lideri Trump savaş açtı
AK Partili Bülent Turan'dan CHP'lileri kızdıracak sözler: Atatürk hayatta olsa, CHP'de kongreye girse kazanamaz
İYİ Partili Çıray'dan flaş Suruç çıkışı! Valinin verdiği bilgiyi paylaştı
Suruç saldırısı nasıl oldu? Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Kız arkadaşıyla görüşmesine izin vermeyen babaya tuzak kurdu
Dünyayı ayağa kaldıran suçlu böyle yakalandı
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul için gün verdi
E-Devlet'ten bir hizmet daha! Öğretim Elemanı Belgesi e-Devlet'te
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum