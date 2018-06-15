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Danimarkalı askerler "seyirci kalmaktan" suçlu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 22:28 | Son Güncelleme

Mahkeme, Irak'ta 2004'te görev yapan Danimarkalı askerleri, gözaltına alınan sivillere Iraklı askerler tarafından yapılan kötü muameleye seyirci kalmakla suçladı - Karara göre, gözaltına alınan 18 sivile kişi başı 4 bin 716 dolar tazminat ödenecek

Danimarka'da mahkeme, Danimarka Savunma Bakanlığının, Irak'taki bir bölgede gözaltına alınarak kötü muameleye maruz kalan sivillere tazminat ödemesine karar verdi.

Danimarkalı askerler tarafından 2004'te Irak'ın Basra kenti yakınlarında yakalandıktan sonra teslim edildikleri Iraklı yetkililer tarafından kendilerine işkence yapıldığını iddia eden 23 Iraklının, Danimarka Savunma Bakanlığı aleyhine açtığı dava karara bağlandı.

Kopenhag'daki Doğu Temyiz Mahkemesinin açıkladığı kararda, Danimarkalı askerlerin, kötü muameleye maruz kalacaklarını bilmelerine rağmen Iraklı sivilleri Iraklı askerlere teslim ettiğini dolayısıyla askerlerin sivillere yapılan işkenceyi engellemediği belirtildi.

Kararda, gözaltına alınan sivillere Danimarkalı askerler tarafından kötü muamelede bulunulmadığı ancak sivillerin tehlikede olduğunu bildikleri halde Iraklı askerlere engel olmadıkları gerekçesiyle bu kararın verildiği belirtildi.

Karara göre, Savunma Bakanlığı, 18 Iraklı sivile kişi başı 4 bin 716 dolar tazminat ödenecek.

Iraklı sivillerin avukatı Christian Harlang, sonucu zafer olarak nitelendirerek, batılı ülkelerin gelecekte bu tarz durumlarda, sadece askeri müdahaleyi değil aynı zamanda insan haklarını da göz önünde bulundurmaları gerekeceğini söyledi.

Savunma Bakanı Claus Hjort Frederiksen, karara itiraz edeceklerini belirterek, "Bu sorunlu bir karar. Çünkü bu Danimarka'yı yurt dışına asker göndermeyle ilgili zor duruma sokuyor. Bu, bazı durumlarda güvenliğin ve insan haklarının korunmasına katkı sağlayamayacağımız anlamına geliyor. Bunun kimseye faydası olmaz." dedi.

- 23 Iraklı dava açmıştı

Danimarkalı askerlerin Iraklı yetkililere kendilerini teslim etmesinin ardından işkence gördüklerini öne süren 23 Iraklı, teslim edilmemeleri halinde işkenceye maruz kalmayacaklarını savunmuştu.

İşkence görmelerinden sorumlu tuttukları Danimarka Savunma Bakanlığı aleyhine dava açan 23 Iraklı, her biri için bakanlıktan 60 bin 1 Danimarka kronu (yaklaşık 30 bin lira) tazminat istemişti.

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Danimarka ırak

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