HABER

Danimarka'nın Cezayir Büyükelçiliği yeniden açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 01:29 | Son Güncelleme

Açılış törenine Danimarka Dışişleri Bakanı Samuelsen ile Cezayirli mevkidaşı Mesahil de katıldı

CEZAYİR (AA) - Danimarka, 10 yıl aradan sonra Cezayir Büyükelçiliğini yeniden açtı.

Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler nedeniyle gerçekleştirilen protestoların ardından kapatılan Danimarka Büyükelçiliğinin yeniden hizmete girmesi dolayısıyla tören yapıldı.

Başkent Cezayir'in Bin Aknun semtindeki elçilik binasının açılış törenine, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen ile Cezayirli mevkidaşı Abdulkadir Mesahil de katıldı. Açılışa dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Samuelsen, yasa dışı göç ve Libya başta olmak üzere bölgede yaşanan krizleri görüşmek üzere iki günlük ziyaret kapsamında önceki gün Cezayir'e gelmişti.

Danimarka Dışişleri Bakanlığı Mayıs 2008'de, Cezayir Büyükelçiliğini, düzenlenen protestoların güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle kapatmıştı.

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
Cani babadan insanlık dışı işkence!Cani babadan insanlık dışı işkence!
Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış töreni büyükelçilik Cezayir Danimarka

En Çok Okunan Haberler

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Emekliye 2.062 TL ikramiye geliyor

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Odasına gelen kişiyle bedavaya ilişkiye gireceğini söyleyince...

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda zikir görüntüleri! Yolcular şoke oldu

Ankara Esenboğa Havalimanı'nda zikir görüntüleri! Yolcular şoke oldu

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? İşte adaya veda eden isim

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? İşte adaya veda eden isim

Almanyalı Türkler Merkel'i Erdoğan'dan çok seviyor

Almanyalı Türkler Merkel'i Erdoğan'dan çok seviyor

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 0-2 Beşiktaş (24. hafta puan durumu)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!

Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!

Ahmet Hakan'dan Ahmet Keser'e: Salak Akit'çi! Salak herif...

Ahmet Hakan'dan Ahmet Keser'e: Salak Akit'çi! Salak herif...

Islak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadı

Islak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadı

PKK'nın 30 yıllık hayali suya düştü

PKK'nın 30 yıllık hayali suya düştü

Kulislerde dolaşan erken seçim ve Afrin iddiası Ankara'yı hareketlendirdi

Kulislerde dolaşan erken seçim ve Afrin iddiası Ankara'yı hareketlendirdi

İzmir'de 32 dakika cinayeti!

İzmir'de 32 dakika cinayeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.