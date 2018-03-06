Danimarka'nın Cezayir Büyükelçiliği yeniden açıldı

CEZAYİR (AA) - Danimarka, 10 yıl aradan sonra Cezayir Büyükelçiliğini yeniden açtı.
Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürler nedeniyle gerçekleştirilen protestoların ardından kapatılan Danimarka Büyükelçiliğinin yeniden hizmete girmesi dolayısıyla tören yapıldı.
Başkent Cezayir'in Bin Aknun semtindeki elçilik binasının açılış törenine, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen ile Cezayirli mevkidaşı Abdulkadir Mesahil de katıldı. Açılışa dair ayrıntılı bilgi verilmedi.
Samuelsen, yasa dışı göç ve Libya başta olmak üzere bölgede yaşanan krizleri görüşmek üzere iki günlük ziyaret kapsamında önceki gün Cezayir'e gelmişti.
Danimarka Dışişleri Bakanlığı Mayıs 2008'de, Cezayir Büyükelçiliğini, düzenlenen protestoların güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle kapatmıştı.
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