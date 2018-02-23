Danışmanlar Derneğinden AA'ya ödül

Anadolu Ajansı (AA), Danışmanlar Derneği tarafından "Yılın Medya Organı" ödülüne layık görüldü.
Danışmanlar Derneğinin "2017 Ödülleri" töreni Keçiören ilçesindeki Estergon Kalesi'nde yapıldı.
Tören, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden askerler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Danışmanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yiğit, buradaki konuşmasında, dernek olarak alanında başarılı kişi ve kuruluşlara "2017 Ödülleri"ni takdim ettiklerini söyledi.
Daha sonra çeşitli dallarda 8 ödül sahiplerine verildi.
"Yılın Medya Organı" ödülüne değer bulunan Anadolu Ajansı adına ödülü, Ankara Haberleri Editör Yardımcısı Dilara Küçükerdoğan aldı.
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Yılın Belediye Başkanı", Okan Özbay, "Yılın Dijital Lideri", Akıllı Kolej "Yılın Eğitim Kurumu", Mehmet Çevik "Yılın Sanatçısı", Şebnem Bursalı "Yılın Gazetecisi", Türkiye Gençlik Vakfı "Yılın Gençlik Teşkilatı", Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl "Yılın Akademisyeni" ödülünün sahibi oldu.
Taşeron işçilere kadro verilmesi ise "Yılın Olayı" seçildi.
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