HABER

Danışmanlar Derneğinden AA'ya ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 21:53 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı, "Yılın Medya Organı" ödülüne layık görüldü

Anadolu Ajansı (AA), Danışmanlar Derneği tarafından "Yılın Medya Organı" ödülüne layık görüldü.

Danışmanlar Derneğinin "2017 Ödülleri" töreni Keçiören ilçesindeki Estergon Kalesi'nde yapıldı.

Tören, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda mücadele eden askerler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Danışmanlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yiğit, buradaki konuşmasında, dernek olarak alanında başarılı kişi ve kuruluşlara "2017 Ödülleri"ni takdim ettiklerini söyledi.

Daha sonra çeşitli dallarda 8 ödül sahiplerine verildi.

"Yılın Medya Organı" ödülüne değer bulunan Anadolu Ajansı adına ödülü, Ankara Haberleri Editör Yardımcısı Dilara Küçükerdoğan aldı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Yılın Belediye Başkanı", Okan Özbay, "Yılın Dijital Lideri", Akıllı Kolej "Yılın Eğitim Kurumu", Mehmet Çevik "Yılın Sanatçısı", Şebnem Bursalı "Yılın Gazetecisi", Türkiye Gençlik Vakfı "Yılın Gençlik Teşkilatı", Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl "Yılın Akademisyeni" ödülünün sahibi oldu.

Taşeron işçilere kadro verilmesi ise "Yılın Olayı" seçildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2017 Ödülleri Anadolu Ajansı Danışmanlar derneği

En Çok Okunan Haberler

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

Erol Büyükburç'un servet değerindeki mirası kavga çıkardı

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

ABD: Suriye hükümet güçlerine karşı askeri güç kullanabiliriz

Afrin'de yeni gelişme! TSK duyurdu: Geri dönüyorlar

Afrin'de yeni gelişme! TSK duyurdu: Geri dönüyorlar

Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler

Sağlık personellerinden skandal video! Kürtçe ağıtla dalga geçtiler

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

ÖSO askerinin imha etmeye çalıştığı patlayıcı böyle infilak etti

Yemin töreninde çalınan müzik şaşırttı

Yemin töreninde çalınan müzik şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süleyman Soylu’nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı

Süleyman Soylu’nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı

3. Havalimanı’nda pistin ışıkları ilk kez yandı

3. Havalimanı’nda pistin ışıkları ilk kez yandı

Beyaz eşya deposunda yangın

Beyaz eşya deposunda yangın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı

Hamzaçebi, Tokatköy'de vatandaşlarla bir araya geldi

Hamzaçebi, Tokatköy'de vatandaşlarla bir araya geldi

Ölen kişinin yakınlarını taklit edip, ağıtlarıyla alay eden sağlıkçılara soruşturma

Ölen kişinin yakınlarını taklit edip, ağıtlarıyla alay eden sağlıkçılara soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.