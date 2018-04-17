Danışmentgazi Sosyal Tesislerinde Suriyeli Hanımlara anne-çocuk semineri

Melikgazi Belediyesi olarak ’sosyal belediyecilik’ projelerine büyük önem verdiklerini ve bu amaç ile ’Anne biliyor musun?’ bir dizi seminer düzenlediklerini hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Danışmentgazi Sosyal ve Spor Tesislerinde kentte ikamet eden Suriyeli hanımların iştirak ettiği anne ve çocuk sağlığı konulu seminer verildiğini söyledi.
Melikgazi Belediyesi olarak her yıl anne ve çocuk sağlığı, çocuk bakımı ve gebelik gibi konularda hem eğitim seminerleri düzenlediklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Sosyal Sorumluluk ve belediyecilik ilkesine önem veriyor ve çalışmalarımızı bu yönde uyguluyoruz. Bu amaç ile sosyal belediyecilik projelerine hem öncülük ediyor ve ilkleri gerçekleştiriyoruz. Bugün de Danışmentgazi Sosyal ve Spor Tesislerinde ’Anne biliyor musun?’ etkinlikleri ile gebelik, emzirme, bebek bakımı ve doğuma hazırlık gibi başlıklarla anne ve çocuk seminerleri tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıyı ise anlamlı kılan Suriyeli hanımlara verilmiş olmasıdır” dedi.
Her zaman toplum, aile ve birey sağlığına önem verdiklerini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi sosyal tesislerde gerçekleştirilen seminerlerin doktorlar ve konunun uzmanlarınca verildiğini sözlerine ekledi.
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