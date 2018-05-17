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"Danıştay abisi"nden yargıdaki FETÖ'cülere Gülen rüyasıyla motivasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 11:19 | Son Güncelleme

Yargıtay 9. Ceza Dairesinde örgüt yöneticiliğinden yargılanan FETÖ'nün Danıştay abisi Galip Tuncay Tutar'ın, örgüt üyesi yargı mensuplarını FETÖ elebaşı Gülen'in rüyasıyla motive etmeye çalıştığı ortaya çıktı - Dava dosyasına giren tanık ifadelerine göre Tutar, örgüt üyelerini motive etmek için, örgüt lideri Gülen'in rüyasında, "emniyet güçlerini temsil eden kolunun kesildiğini gördüğünü, yargıyı temsil eden diğer kolunun kesilemeyeceğini, bu nedenle yargı içindeki yapının dimdik ayakta durması gerektiğini" söyledi

FERDİ TÜRKTEN/AYLİN DAL - Yargıtay 9. Ceza Dairesinde örgüt üyeliğinden yargılanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Danıştay abisi" Galip Tuncay Tutar'ın, örgüt üyesi yargı mensuplarını FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in rüyasıyla motive etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Tutar'ın yargılandığı dava dosyasına giren tanık ifadeleri, örgütün farklı birimlerinde görülen "rüya motivasyonu"nun yargı ayağında da kullanıldığını ortaya koydu.

Buna göre, 17-25 Aralık soruşturması sonrasında cemaat mensubu hakim ve savcıların bir kısmının görevden alınmasının ardından Tutar, örgüt üyesi yargı mensuplarını rüyalarla motive etmeye çalıştı.

17-25 Aralık sürecinden sonra ABD'ye giden Tutar, örgüt lideri ile bire bir görüşerek, ona çeşitli hediyeler aldı. ABD dönüşünde de örgüt mensuplarına, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in rüyasını anlattı.

Tutar, Gülen'in rüyasında, kolunun birinin kesildiğini gördüğünü, kesilen kolunun emniyet güçlerini temsil ettiğini, yargıyı temsil ettiğini söylediği sağlam kolunun kesilemeyeceğini, bu nedenle yargı içerisindeki yapının dimdik ayakta duracağını söyleyerek, örgütün yargı mensuplarının motivasyonlarını artırmayı amaçladı.

Hakkındaki iddianameye göre de Galip Tuncay Tutar, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünde görev yaptığı sırada Bakanlıktaki örgüt mensuplarının özel görevlere getirilmesi, yurt dışındaki dil kursları ile yurt dışı görevlendirmelere katılacakları belirlemek dahil birçok örgütsel faaliyeti organize etti.

Danıştay üyeliğine 2011'de seçildikten sonra buradaki örgüt mensuplarının tümünün "abisi" konumunda yer alan Tutar, Danıştay'da da sohbet gruplarını, üyelerin dairelerini, iş bölümünü belirledi, seçimlerde kime oy verileceği veya seçimlerin kilitleneceği kararlarını verdi.

HSYK'ye üye seçilmeleri sürecinde idari yargıdan adayların belirlenmesinde söz sahibi olan Tutar, FETÖ üyeliğinden tutuklu Mehmet Kaya'nın, HSYK Genel Sekreteri olmasını da sağladı.

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