Danıştay: Alpu termik santralinde kömür madeni için ÇED gerekli

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, Alpu Ovası'nda kurulması planlanan termik santral için açılacak kömür madeni ile ilgili 'ÇED raporu gerekli değildir' kararını iptal eden Eskişehir 2'nci İdare Mahkemesi'nin kararının, Danıştay 14'üncü Dairesi tarafından onandığı belirtildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün Alpu Ovası'nda kurulması planlanan termik santral için açılacak kömür madeni ile ilgili 'ÇED raporu gerekli değildir' kararını iptal eden Eskişehir 2'nci İdare Mahkemesi'nin kararını, Danıştay 14'üncü Dairesi'nin onadığı belirtildi. Konuyla ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, açılacak kömür madeni için 28 Aralık 2017 tarihinde 'Çevre Etki Değerlendirme raporu gerekli değildir' kararı vermiş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de bu karara karşı dava açmıştı. Eskişehir 2'nci İdare Mahkemesi dava sonucunda, 6 Nisan 2018 tarihinde verdiği kararla Sevinç Mahallesi'nde açılacak olan kömür madeni için 'ÇED raporu gerekli değildir' şeklindeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kararını iptal etmişti. Eskişehir Valiliği bu karar üzerine Danıştay'a temyiz davası açmıştı. Danıştay 14'üncü Dairesi, Eskişehir 2'nci İdare Mahkemesi'nin kararını onadı. Danıştay 14'üncü Dairesi'nin vermiş olduğu onama kararı ile birlikte Sevinç Mahallesi'nde açılması planlanan kömür madeni için ÇED raporu düzenlenmesi zorunluluk haline gelmiş oldu."

GREENPEACE AKDENİZ RAPORU

Öte yandan, Alpu Ovası'nda kurulması planlanan kömürlü termik santral ile ilgili Greenpeace Akdeniz'in 'Kömürü Es Geç' kampanyası kapsamında hazırladığı rapor açıklandı.

Eskişehir'in Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santral ile ilgili Greenpeace Akdeniz'in 'Kömürü Es Geç' kampanyası kapsamında hazırladığı raporda, şirkete verilecek 1 yıllık alım garantisi bedeli ile kömürlü termik santral yerine, kamu kaynaklarıyla neler yapılabileceği hesaplandı. Eskişehir Alpu Termik Santrali'ni yapacak şirkete verilecek 1 yıllık alım garantisi bedelinin 1 milyar 987 milyon 12 bin 653 TL olduğunun belirtildiği raporda, bu parayla yapılabilecekler şöyle sıralandı:

"Açlık sınırındaki tek maaşlı 4 kişilik 1 milyon 143 bin 275 ailenin 1 aylık maaşı sağlanabilir. Mevcut net asgari ücret 1603 TL'den 1845 TL'ye yükseltilebilir. 103 bin 289 asgari ücretli çalışanın 1 yıllık ücreti karşılanabilir. Atama bekleyen 430 bin öğretmenin 43 binin 1 yıllık maaşı karşılanabilir. 15 yıllık alım garantisi süresince tüm öğretmenler 10 yıl içerisinde atanabilir. 11 adet 700 yataklı hastane veya 257 adet temel eğitim okulu ya da 98 adet ibadethane, 14 adet opera binası yapılabilir. Yılda 563,69 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali kurulabilir. Santrale sağlanacak 15 yıllık toplam alım garantisi ile Türkiye'nin mevcut güneş kurulu gücü 2,15 kat artırılabilir. TÜBİTAK, bilim insanlarına verdiği desteği 24,44 kat artırabilir."

'TARIM ARAZİLERİNİN YOK EDİLMESİNE NEDEN OLACAK'

Greenpeace Akdeniz Projeler Hukuk Danışmanı Avukat Deniz Bayram raporla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kamu kaynaklarının, kamu yararı için harcanması gerekir. Eskişehir'de yapılmak istenen termik santral, hava kirliliği kaynaklı hastalık ve erken ölümler ile tarım arazilerinin yok edilmesine neden olacak. Hazırladığımız bu raporda, santrale harcanacak vergilerimizle oluşan kamu kaynaklarıyla, eğitim, sağlık gibi alanlarda hayatımızda ne gibi iyileştirmeler yapılabileceğini ortaya koyduk. Amacımız, kömürlü termik santral projelerini yürüten kamu şirketi EÜAŞ'a bir çağrıda bulunmak: Kamu kaynakları ölüm değil yaşam için harcansın."

Greenpeace Akdeniz'in hazırladığı hava modellemesi raporunda ise söz konusu santralin yaratacağı hava kirliliğinin 3 bin 200 erken ölüme neden olacağı ileri sürüldü.