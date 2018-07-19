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Danıştay, bakanlıkların Munzur Vadisi için karar düzeltme başvurusunu reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 17:40 | Son Güncelleme

DANIŞTAY, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapımı planlanan 4 baraj, 6 HES projesi ile ilgili, "ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı" alınmadıkça projelerle ilgili onay ve izin verilemeyeceğine ilişkin kararına karşı Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile taşeron şirketlerin yaptığı karar düzeltme başvurusunu reddetti.  Danıştay kararına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım, Munzur Vadisi Mili Parkı'nda artık hukuken HES veya baraj yapmanın imkansız hale geldiğini belirterek, "Bu karar, Türkiye'deki bütün milli parklar için emsal bir karardır.

Danıştay, bakanlıkların Munzur Vadisi için karar düzeltme başvurusunu reddetti

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- DANIŞTAY, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapımı planlanan 4 baraj, 6 HES projesi ile ilgili, "ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı" alınmadıkça projelerle ilgili onay ve izin verilemeyeceğine ilişkin kararına karşı Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ile taşeron şirketlerin yaptığı karar düzeltme başvurusunu reddetti.
Danıştay kararına ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım, Munzur Vadisi Mili Parkı'nda artık hukuken HES veya baraj yapmanın imkansız hale geldiğini belirterek, "Bu karar, Türkiye'deki bütün milli parklar için emsal bir karardır. İzin kararı sonrası 4 baraj ve 6 HES projesi 6 Temmuz 2012 yılında Munzur Vadisi Uzun Devreli Gelişme Planına işlenmişti. Biz bu uzun devreli gelişme planına dayanak gösterilen üstün kamu yararı kararının iptali istemiyle Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi’nde dava açtık ve tüm projelerin iptalini istedik. Ankara 3'üncü İdare Mahkemesi, üniversite raporlarını gerekçe göstererek davamızı reddetti. Fakat temyiz yoluna başvurduğumuz Danıştay 10'uncu Dairesi, üniversite raporlarıyla üstün kamu yararı kararı alınamayacağını, bu projelerin tek tek değil, kümülatif şekilde, 4 baraj ve 6 HES projesinin aynı anda, tek Çevresel Etki Değerlendirme sürecine tabi tutulmak suretiyle, projelerin toplam etkisinin Munzur Vadisi Milli Parkı’na ne olacağının analiz edilmesi gerektiğini, bu yapılmadan baraj kararı verilemeyeceğini, uzun devreli gelişme planının onaylanamayacağını ifade etti" dedi.
BAKANLIK VE ŞİRKETLERİN KARAR DÜZELTME BAŞVURUSU REDDEDİLDİ
Alınan kararın ardından bakanlık ve ilgili şirketlerin karar düzeltme başvurusunda bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, "Fakat Danıştay, kendi kararının doğru olduğunu söyledi ve oy birliğiyle karar düzeltme istemini reddetti. Bu karar ile Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun daha evvel verdiği karar birlikte değerlendirildiğinde, Munzur Vadisi’nde toptan Çevresel Etki Değerlendirmesi işletilmeden, artık bu projelerin hayata geçirilmesi hukuken mümkün değildir. Şu an için artık plan hükümsüz hale gelmiştir. Danıştay, 45 yüksek hakimiyle, 2011 yılında da ÇED süreci işletilmeden bu projelerin hayata geçirilemeyeceğini söylemişti. Karar tüm milli parklar açısından da bağlayıcı niteliktedir. 'ÇED süreci işletilmeden planlama, projelendirme yapılamaz' denmiştir. Artık Türkiye'deki bütün Mili Parklar için bu karar emsal nitelik taşıyor. Artık Munzur Vadisi'nde hukuken hiçbir HES ve baraj projesinin hayata geçmesi mümkün değil "dedi.
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Danıştay, bakanlıkların Munzur Vadisi için karar düzeltme başvurusunu reddettiDanıştay, bakanlıkların Munzur Vadisi için karar düzeltme başvurusunu reddettiDanıştay, bakanlıkların Munzur Vadisi için karar düzeltme başvurusunu reddetti

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