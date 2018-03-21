Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, olaya sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdi. Yarkadaş, “Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün kızı Gonca Hatinoğlu, dün hakim yapıldı. Kura çekti… İlk görev yeri Elazığ’a bile gitmeden 24 saat sonra Ankara’ya atandı. Adalet mi bu şimdi? Yargıtay 6. Daire eski Başkanının oğlu da Kilis’e çıkan tayinini 24 saat sonra Ankara’ya yaptırdı.” açıklamasını yaptı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca (HSK) dün yayımlanan kararnameyle adli yargıda 326, idari yargıda 30 olmak üzere 356 hâkim ve savcının görev yeri değişti.

AK Parti il, ilçe başkanları ile kadın kolları yöneticisi avukatların hakim ve savcı olarak atanmasının kabul edilemeyeceğini belirten Yarkadaş, “Yapılanlar HSK üyelerinin içine siniyor mu? HSK sessiz kalarak mesleğin etik ilkelerine sahip çıkamadığını göstermiştir ve iktidarın dayatmasına teslim olmuştur” ifadesini kullandı.

Yeni atanan hakimlerin sadece 45 saniye süren mülakat sonucu sınavı geçtiklerini öne süren Barış Yarkadaş şöyle konuştu:

“Yargı ve adalet kurumu hiç bu kadar örselenmemişti. AKP'li avukatlar yazılı sınavı geçebilsinler diye, önce 70 puan sınırını kaldırdılar. Çünkü AKP'li birçok avukat, hakim ya da savcı olabilmek için gereken 70 puana ulaşamıyordu. Sınavda 92 alanlar mülakatta elendi. 60-65 alanlar ise 45 saniye süren mülakatları kazandı. Referansı AKP olanlar, hakim ve savcı olarak atandı. Şimdi bu adaletsizlikten, adalet mi çıkacak? Bu yargıçlar ve savcılar, adil bir mahkemenin değil ancak AK Parti Mahkemesi'nin birer üyesi olurlar.”

Hakim ve savcı adaylarının görev yeri belirleme kuralarının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çekilmesini de eleştiren “Tüm bunlar yetmiyormuş gibi bir de AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı ayakta alkışladılar. O tablodan adalet değil adaletsizlik çıkar” tepkisini gösterdi. Adalet Bakanlığı'nın 45 saniyelik mülakatı geçmiş olmasına rağmen atama töreninde 60 adayı devre dışı bıraktığını da belirten Yarkadaş, “Bu kişilerin hangi gerekçeyle atanmadığı da açıklanmalıdır” dedi.