Danıştay Başsavcılığına Abdülkadir Atalık seçildi.

Danıştay Başsavcılığı için Danıştay üyeleri arasında yapılan seçim sonucu Atalık, başsavcılık görevine getirildi.

Düzce'de 20 Ekim 1960'da doğan Atalık, Elazığ Atatürk Lisesini bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Atalık, yüksek lisansını İngiltere Leicester Üniversitesinde "kamu düzeni" konusunda tamamladı.

Darende, Kemah, Uludere, Güçlükonak ve Boğazlıyan kaymakamlıkları, İçişleri Bakanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü ve Personel Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Atalık, Devlet Planlama Teşkilatı Personel Daire Başkanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcılığı ve Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı yaptı.

Evli ve 4 çocuk babası Atalık, Çanakkale Valisi olduğu 3 Mart 2011'de Cumhurbaşkanı tarafından Danıştay üyeliğine seçildi.

