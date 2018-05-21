Danıştay, Phaselis'e otel projesini iptal etti

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde Beydağları Olimpos Milli Park sınırları içinde kalan ve bir kısmı da 2 bin 700 yıllık tarihe sahip birinci derecede arkeolojik sit olan 180 bin metrekarelik alandaki otel projesiyle ilgili tahsisi iptal eden yerel mahkemenin kararı, Danıştay tarafından da onandı.

Antalya'nın dünyaca ünlü antik kentlerinden Phaselis Antik Kenti mevkiinde, Beydağları Olimpos Milli Parkı sınırları içinde kalan ve bir kısmı da 2 bin 700 yıllık tarihe sahip 1'inci Derecede Arkeolojik Sit Alanı olan 180 bin metrekarelik alan, 5 yıldızlı otel yapılması amacıyla, 2005 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın oluruyla bir firmaya tahsis edildi. Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi, Antalya Barosu, Şehir Plancılar Odası Antalya Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, S.S. Ulupınar Çevre Koruma ve Geliştirme ve İşletme Kooperatifi, Kemer Esnaf ve Turizmciler Derneği, Doğa Dostları Spor Derneği, Çıralıyı Sevenler Derneği ve 12 vatandaş, yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle 2014 yılında dava açtı. Antalya 1'inci İdare Mahkemesi, önce yürütmeyi durdurma kararı, 2015 yılında da tahsisin iptaline karar verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca temyiz edilen davada, Danıştay 14'üncü Dairesi de itiraza kapalı şekilde tahsisin iptali kararını onadı.

MİMARLAR ODASI'NDAN AÇIKLAMA

Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nden yapılan açıklamada, davaya konu alanın Beydağları Olimpos Milli Park sınırları içerisinde kalan bir kısmının 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğunu söyledi. Açıklamada, tahsisin 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu, 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, planlama ve şehircilik ilke ve esaslarına ve kamu yararına aykırı olduğu gerekçesiyle Mimarlar Odası Antalya Şubesi öncülüğünde dava açıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Sayın mahkeme öncelikle yürütmenin durdurulmasına, 30 Aralık 2015 tarihinde de iptaline karar vermiştir. Bu karar, davalı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temyiz edilmiş, Danıştay 14'üncü Dairesi temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, karar düzeltme yolu kapalı olarak onanmasına karar vermiş ve karar kesinleşmiştir."

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