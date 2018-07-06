Danıştay saldırısı sanığı Alparslan Arslan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

ANKARA,(DHA)-DANIŞTAY saldırısı sanığı Alparslan Arslan'ın, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 4 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ise 80 yıla kadar hapsi istendi.

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, bir numaralı sanık Alparslan Arslan'ın da arasında bulunduğu 11 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davanın bugünkü celsesinde duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında, sanıklar Alparslan Arslan, Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'ın türban kararı verilmesi nedeniyle Danıştay'a saldırı gerçekleştirmeye karar verdiklerini belirtti. Bu kapsamda silahın temin edilmesinin ardından sanıkların Ankara'ya geldiğini, sanık Arslan'ın 5. katta bulunan 2. Daire Başkanlığına çıkarak keşif yaptığını vurgulayan savcı, "Diğer sanıkların bu hususu bilerek sanık Alparslan Arslan'ı buraya getirdikleri, bu sanıkların Ankara'ya Danıştay'da türban kararı ile ilgili olarak kararı veren hakimlere saldırı yapılacağını bilerek geldikleri, gerek oluş, gerekse sanıklar İsmail, Erhan, Osman ve Alparslan'ın ifadelerinden bunun açıkça anlaşıldığı görülmüştür" ifadelerini kullandı.

17 Mayıs 2006'da sanık Alparslan Arslan'ın bir önceki gün keşif yaparak öğrendiği 2. Daire Başkanlığına çıktığını ifade eden savcı, Arslan'ın toplantı halinde bulunan 2. Daire Başkan ve üyelerine öldürme kastıyla ateş ettiğini belirtti. Savcı, saldırı sonucunda Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise yaralandığını anımsattı.