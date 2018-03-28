HABER

Danıştay, Saraçoğlu Mahallesi'nin devrini durdurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 14:31 | Son Güncelleme

Danıştay 10. Dairesi, Kızılay Saraçoğlu Mahallesi'nin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ye devrini düzenleyen 17 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu

Danıştay 10. Dairesi, Ankara'nın tarihi semtlerinden, birinci derece sit alanı ilan edilen Saraçoğlu Mahallesi'nin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ye devrini düzenleyen Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 17 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açmıştı.

Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 10. Dairesi, Kızılay Saraçoğlu Mahallesi'nin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'ye devrini düzenleyen Bakanlar Kurulu kararının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Danıştay 10. Dairesinin gerekçesinde, sit niteliğini haiz taşınmazların restorasyon veya bakım ihtiyaçları ve ekonomiye kazandırılmaları konularında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun'un, net ve emredici ifadelerle bu taşınmazlarda malik veya hak lehtarının yetkilerini sınırlandırdığı vurgulandı.

Saraçoğlu Mahallesi'ndeki taşınmazlar üzerindeki yapıların her birinin ayrı ayrı ve bir bütün olarak korunmak üzere, ağaçların da "anıt ağaç" ilan edilerek olduğu gibi korunmasına karar verildiği ve birinci derece kentsel sit alanı kabul edildiği hatırlatılan gerekçede, söz konusu taşınmazların maliki bulunan Hazine adına Maliye Bakanlığının her türlü tasarruf yetkisinin kanunlarla sınırlandırıldığı belirtildi.

Gerekçede, "Sit olarak koruma altına alınan Hazine taşınmazlarının satışında emredici düzenlemeler gereğince 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun uygulanması gerekmektedir. Belirtilen gerekçeyle ilgili yasal düzenlemeler karşısında dava konusu taşınmazların 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmazların Değerlendirilmesine İlişkin Kanun kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

17 Ağustos 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı, "Yenişehir ve Namık Kemal mahallelerinde bulunan mülkiyeti Hazine'ye ait 14 taşınmazın Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. ile gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığında hasılat paylaşımı esasına göre inşaat sözleşmesi yapılmak suretiyle değerlendirilmesi, 4706 sayılı Kanun'un 7. maddesine göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmıştır." hükmünü içeriyordu.

Davalı idarenin karara itiraz hakkı bulunuyor. İtirazı, Danıştay İdari Dava Daireleri görüşecek.

Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...Trump'tan Türkiye mesajı: Suriye konusunda...
Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!
Yurt dışına kaçmış... Kayyum atandı!Yurt dışına kaçmış... Kayyum atandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakanlar Kurulu kararı yürütmeyi durdurma Danıştay 10. Dairesi Saraçoğlu mahallesi

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

İlginizi Çekebilir

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Akılalmaz olay! Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı

Akılalmaz olay! Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Büyükelçiliği'nden İncirlik Üssü açıklaması

ABD Büyükelçiliği'nden İncirlik Üssü açıklaması

Yunanistan'dan ilk kez dile getirdi. Sınırı geçen askerler için takas teklifi

Yunanistan'dan ilk kez dile getirdi. Sınırı geçen askerler için takas teklifi

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

Kocası hayatını mahvetti! Yaşadıkları akıl alır gibi değil

TSK: Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!

Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!

E-Devlet vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi: Bir haftada 128 bin 960 kez!

E-Devlet vasiyetname sorgulamaya yoğun ilgi: Bir haftada 128 bin 960 kez!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.