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Danıştay üyelikleri seçimi Resmi Gazete'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 01:56 | Son Güncelleme

Danıştay üyeliklerine Abdurrahman Madan, Ahmet Murat Altuğ, Şaziye Fırat Civelek ve Tayyibe Kaycıoğlu'nun seçilmesine dair Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yer aldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Danıştay üyeliklerine Abdurrahman Madan, Ahmet Murat Altuğ, Şaziye Fırat Civelek ve Tayyibe Kaycıoğlu'nun seçilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Başkan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci ve 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 8 ve 9'uncu maddeleri gereğince Danıştay üyeliklerine seçim yaptı.

Erdoğan tarafından Danıştay üyeliklerine, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Abdurrahman Madan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Ahmet Murat Altuğ, Başakşehir Belediyesi Hukuk İşleri Müdürü Şaziye Fırat Civelek ile Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü Tayyibe Kaycıoğlu seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay Resmi Gazete Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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