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Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 12:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2014 yılında avukatlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeliğine atanan, anayasa değişikliğinin ardından da yeni Hâkimler ve Savcılar Kurulu ataması ile Danıştay üyeliğine getirilen Aysel Demirel, 24 Haziran seçimlerine az bir süre kala Twitter hesabından CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştirdi.

Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Aysel Demirel Twitter hesabından, İnce’nin, 2013, 2014 ve 2018 tarihli türban konulu açıklamalarını paylaştı.

Cumhuriyet'in haberine göre, Demirel’in tweet’lerine göre 2013’te “Başörtüsü özgürlük değildir. Özgürlükten vazgeçmektir. Başını açma özgürlüğünden vzageçmektir” diyen İnce, 2014 yılında okullarda başörtüsünün serbest bırakılması ile ilgili olarak “Aldığınız karar cumhuriyete meydan okumaktır” ifadelerini kullandı.

Demirel’in paylaşımına göre İnce, aday olduktan sonra da “İster evinde tak, ister dışarıda, ister devlette tak. Başörtü meselesi milletin meselesi olmaktan çıkmıştır” dedi.

Demirel, tweet’inde, “Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık unutmayacağız” değerlendirmesini yaptı.

TEPKİLER 'DANIŞTAY' ETİKETİYLE TT OLDU

Danıştay üyesi Aysel Demirel'in attığı Muharrem İnce tweet'ine tepkiler çığ gibi büyürken, sosyal medya kullanıcıları 'Danıştay' hashtag'i altında tepkilerini dile getiriyor.

İşte tepkilerden bazıları;

danistay-1

danistay-2

danistay-3


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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Bu ülkede başörtülü kızların %90nı anne babası tarafından ilk okulu bitirdikden sonra okuldan alınması ve en kısa sürede birisinle evlendirmesi yüzünden eğitimsiz kalmıştır. Eğer bir kin duyacaksanız anne babanıza duyun.
senin gibilere ülkemin adaleti teslim edildi yzaık
BAZILARI NERDE OLDUNUN DAHİ BİLİNCİNDE FARKINDA DEGİL YÜKSEK YARGI MENSUBU OLAN BİRİNİN TEK GÖREVİ HUKUKUN ÜSTÜNLÜGÜNÜ HAKKI VE HAKKANİYETİ SAVUNMAKTIR
Alın size bağımsız yargı eğer Muharrem başa gelirde bunları kapı dışarı etmezse yazıklar olsun
Yandaşlık,yalaklik,çıkar ilişkileri diz boyu,bu zihniyeti ebediyete gondermeliyiz.
AAAA ZORUNUZA MI GITTI YILLARCA BASORTULU INSANLARI IKINCI SINIF VATANDASI GORDULER SIMDI TERSINE DONDU NE KADAR DA YAKISMIS TAM DESTEK
saldırın zındıklar. yalanmı kadının söyledikleri
YUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
bu akp yanlılarının kafaları zihniyetleri hep aynı tutturmuşlar 20 geriye gidip aynı konuşmaları ısıtıp ısıtıp duruyorlar Ya geleceğegidin ülkeyi kalkındırın ama nerde kafaya bak kafaya BOŞŞ
Eyy adalet!
Doğruları diyor danıştay üyesi..geçmişteki sözlerle şimdiki sözler arasındaki farkı söylüyor..danıştay üyesi olmak sırf tarafsızım diyerek bütün yapılan haksızlıkları yalanları görmezden gelmek deyildir..sonuçta kalkıpta bir zihniyeti savunmamış..sadece geçmişteki sözlerini ince ye hatırlatmış..sonuçta bütün sorumluluğu üstüne almış..bu arada sayın ince BUGÜN KADİR GECESİ BENDE ESKİDEN NAMAZ KILDIRIRDIM BUGÜN SULTANAHMET CAMİSİ İMAMLIĞINI BEN YAPICAM DERSE hiç şaşırmam..tıpkı miting mitin gezip sofuluğunu anlattığı gibi:))
Bacım hangi hükümet gelirse gelsin bu iş çözüldü evt akp çözdü lakin sizde baş örtünüzü siyasete sokmayin inanın inandırıcı değilsiniz....
sayın bayan merak etmeyin yakında adalet bakanı olursunuz hayırlı olsun
muharreme bulaştık ica muharremın oyu tavan yapıyor bu şekil yaparak anca aşırı muhafazakar oyların sabıt kalmasını sağlayabılırler biri bu kadına anlatsın
Eee ne oldu şimdi.Yıllarca TAY lara seçilmiş hükümetler için açıklama üstüne açıklama yaparken kimsenin sesi çıkmıyordu.şimdi niye herkes isyanda
ah ah tabi rte sayesinde oralara geldiler torpille kayirtmayla .. eee ne beklersiniz ki..
Bunların tarafsızlığına güvenip adalet,hukuk,eşitlik,denetleme beklemek ne mümkün.
başını yeterince sıkmamış o kadın.hatta peçesi de yok.yeterince müslüman değil galiba.aslında müslümansa peçe mecburi olmalı.kadın güzelse tahrik eder,erkeği günaha sokar.en iyisi kadın dediğin evinde oturur.ne anlar hakimlikten savcılıktan avukatlıktan.
Tipinden belli ben akepe militanıyım diyor. Bu insannın baktığı tüm davalar düşer.
Kadın doğruları söyledi diye 9 köyden kovuluyor. tabi birilerinin işine gelmiyor doğrular
çıkar o sahte cüppeni de akp saflarına katıl.
Yargı mı kalmış. Her şey ampül etrafında dönüyor sinek gibi. vız vız vız yeter be kardeşim kafamızı şişirdiniz. bi gidinde huzura kavuşalım. yıl olmuş 2018 halen daha 60ların hatalarını gösterip oy topluyorsunuz. siz ne yaptınız 16 senede. Atatürk'ün yaptıklarını yıktınız. Memlekete hayrınız olmadı. Babanızdan kalan mirasmış gibi satıp savurdunuz.
Başörtüsüde başörtüsü neymiş arkadas daha ne istiyonuz anlamadımki kim ne diyor size polisi askeri bile örttünüz milletin sesi çıkmıyor daha ne istiyonuz
danıştay, yargı bağımsızlığı bitmiştir.
şaşırdık m?? hayır :))
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