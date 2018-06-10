Danıştay üyesi Aysel Demirel'den CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili siyasi tweet

Aysel Demirel Twitter hesabından, İnce’nin, 2013, 2014 ve 2018 tarihli türban konulu açıklamalarını paylaştı.
Cumhuriyet'in haberine göre, Demirel’in tweet’lerine göre 2013’te “Başörtüsü özgürlük değildir. Özgürlükten vazgeçmektir. Başını açma özgürlüğünden vzageçmektir” diyen İnce, 2014 yılında okullarda başörtüsünün serbest bırakılması ile ilgili olarak “Aldığınız karar cumhuriyete meydan okumaktır” ifadelerini kullandı.
Demirel’in paylaşımına göre İnce, aday olduktan sonra da “İster evinde tak, ister dışarıda, ister devlette tak. Başörtü meselesi milletin meselesi olmaktan çıkmıştır” dedi.
Demirel, tweet’inde, “Evet çok şükür başörtüsü mesele olmaktan çıkmıştır bugün gizlemeye çalıştığınız gerçek niyet ve çabalarınıza rağmen. Muharrem İnce zihniyetindekilerin yaşattıklarını unutmadık unutmayacağız” değerlendirmesini yaptı.
TEPKİLER 'DANIŞTAY' ETİKETİYLE TT OLDU
Danıştay üyesi Aysel Demirel'in attığı Muharrem İnce tweet'ine tepkiler çığ gibi büyürken, sosyal medya kullanıcıları 'Danıştay' hashtag'i altında tepkilerini dile getiriyor.
İşte tepkilerden bazıları;
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