Danıştay üyesi Aysel Demirel'in Muharrem İnce tweet'ine bir tepki de Kılıçdaroğlu'ndan: Başkan çağıracak, kapının önüne koyacak

Danıştay üyesi Aysel Demirel'in CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili tweet'i sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve Demirel'e istifa çağrısı yapılmıştı. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala FOX TV ekranlarında yayınlanan 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat' programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay üyesi Demirel'e sert tepki gösterdi ve Muharrem İnce ile ilgili tweet'ine ilişkin olarak "Danıştay denen bir kurum varsa o hakim istifa etmeli. Danıştay Başkanı çağıracak, kapının önüne koyacak. Git AKP Kadın Kolları'na üye ol" dedi.

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;

(Kılıçdaroğlu İmam Hatiplilerle sahurda buluştu) Bize soruyorlar imam hatipler kapatılacak mı diye. İmam Hatipler hiç bir şekilde kapatılmayacak.

Türkiye'de birlik ve bütünlüğü sağlayacağız.

Kız çocuklarının eğitilmesi okuması lazım. Hayat standardının yükseltilmesi lazım. Ben belediye başkanlarımıza talimat verdim. Mutlaka yurt yapın.

Dünyanın en güzel şeyi bir çocuğa okutmak.