Danıştay üyesi Aysel Demirel'in Muharrem İnce tweet'ine bir tepki de Kılıçdaroğlu'ndan: Başkan çağıracak, kapının önüne koyacak

Danıştay üyesi Aysel Demirel'in CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile ilgili tweet'i sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve Demirel'e istifa çağrısı yapılmıştı. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala FOX TV ekranlarında yayınlanan 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat' programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay üyesi Demirel'e sert tepki gösterdi ve Muharrem İnce ile ilgili tweet'ine ilişkin olarak "Danıştay denen bir kurum varsa o hakim istifa etmeli. Danıştay Başkanı çağıracak, kapının önüne koyacak. Git AKP Kadın Kolları'na üye ol" dedi.
İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI;
(Kılıçdaroğlu İmam Hatiplilerle sahurda buluştu) Bize soruyorlar imam hatipler kapatılacak mı diye. İmam Hatipler hiç bir şekilde kapatılmayacak.
Türkiye'de birlik ve bütünlüğü sağlayacağız.
Kız çocuklarının eğitilmesi okuması lazım. Hayat standardının yükseltilmesi lazım. Ben belediye başkanlarımıza talimat verdim. Mutlaka yurt yapın.
Dünyanın en güzel şeyi bir çocuğa okutmak.
Man Adası ile ilgili gösterdiklerimi kimse yalanlayamadı.
Davalarımdan 3 öğrenciye burs verirlerse vazgeçiyorum. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne yönlendiriyorum.
Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak. Seçimleri kazanacağız. Bu 1. turda da gerçekleşebilir. Millet İttifakı meclis çoğunluğunu alacak
Bizim ittifakımız ilkesiz bir ittifak değil. Bu ittifak demokrasi ittifakıdır
Danıştay denen bir kurum varsa o hakim istifa etmeli. Danıştay Başkanı çağıracak, kapının önüne koyacak. Git AKP Kadın Kolları'na üye ol
Parti genel başkanı hakim tayin ederse adalet çöker.
Muharrem İnce son derece başarılı. Genç, dinamik, ufku ve hedefi olan bir kişi. Türkiye'nin bütün sorunlarını biliyor.
İnce'nin babası kamyon şoförü bir Anadolu insanı. Kamyon şoförlerine sesleniyorum. Siz sizin gibi çalışan çocuk yetiştiren bugün cumhurbaşkanı aday olay olan kişiye oy verin.
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