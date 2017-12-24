HABER

Danıştay ve Yargıtaydaki daire sayılarına ilişkin düzenleme

GÜNCEL HABERLERİ | 24.12.2017 12:45 | Son Güncelleme 34 dakika önce

- OHAL kapsamında yayımlanan KHK ile Danıştay ve Yargıtaydaki daire sayılarının indirilmesi için verilen süre 3 yıldan 6 yıla çıkarıldı

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) Danıştay ve Yargıtaydaki daire sayılarının indirilmesi için verilen süre 3 yıldan 6 yıla çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'ya göre, Danıştay ve Yargıtayda daire sayılarının indirilmesi için öngörülen süre 6 yıl oldu.

Buna görev Yargıtaydaki daire sayısı 6 yıl içinde 12 hukuk ve 12 ceza dairesi olmak üzere 24'e indirilecek. Danıştaydaki daire sayısı da aynı süre içinde 9'u dava, biri idari olmak üzere 10'a indirilecek.

- Yargıtay kurullarının oluşturulması

KHK ile Yargıtay Kanununa geçici madde eklenerek hukuk ve ceza genel kurullarının oluşumu ve çalışma usulü de düzenlendi.

Buna göre, Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulu, her hukuk ve ceza dairesinden en az bir üye olmak kaydıyla Birinci Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen 20'şer üyeden oluşacak. Bu kurullara Birinci Başkan veya başkanvekili, bunların bulunmaması halinde ise kurulların en kıdemli üyesi başkanlık edecek.

Üyeler Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulunda sürekli olarak görev yapacaklar ancak iş durumu göz önüne alınmak suretiyle üyelerin daire çalışmalarına katılmalarına Büyük Genel Kurul tarafından karar verilebilecek.

Kurullarda, toplantı ve görüşme yeter sayısı 15 olarak belirlenirken, kararların, toplantıda bulunanların üçte ikisinin oyuyla verilmesi hükme bağlandı.

- Avukatlıktan mesleğe geçenler

KHK ile Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 10'uncu maddesinde de değişikliğe gidildi. Avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adaylığına alınanların meslek öncesi eğitimleri 6 ay olacak ve hazırlık eğitimi ile staj dönemi olmak üzere iki dönemi kapsayacak.

Bu dönemlerin süreleri, stajın yaptırılacağı yerler ve staj süreleri ile meslek öncesi eğitimden sayılmayan sürelerin ne suretle tamamlatılacağı ve diğer hususlar Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenecek.

Hazırlık eğitimi, Adalet Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenen esaslara göre Türkiye Adalet Akademisince yapılacak.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İki yeni KHK yayımlandı

Son dakika! İki yeni KHK yayımlandı

ABD'li komutan askerlerini uyardı: Büyük savaş yaklaşıyor

ABD'li komutan askerlerini uyardı: Büyük savaş yaklaşıyor

Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama

Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama

O Ses Türkiye'de Lütfiye Özipek sesiyle jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Lütfiye Özipek sesiyle jüriyi büyüledi!

Kuzey Kore yaptırımları 'savaş nedeni' olarak nitelendirdi!

Kuzey Kore yaptırımları 'savaş nedeni' olarak nitelendirdi!

İki KHK ile şehit çocukları ve kardeşleri zorunlu askerlikten muaf oluyor

İki KHK ile şehit çocukları ve kardeşleri zorunlu askerlikten muaf oluyor

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 24 Aralık Pazar - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Günlük burç yorumları 24 Aralık Pazar - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Sayısal Loto sonuçları 23 Aralık: Büyük İkramiyeyi tek başına kazandı!

Sayısal Loto sonuçları 23 Aralık: Büyük İkramiyeyi tek başına kazandı!

Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama

Erdoğan'dan yeni KHK'larla ilgili son dakika açıklama

İki KHK ile şehit çocukları ve kardeşleri zorunlu askerlikten muaf oluyor

İki KHK ile şehit çocukları ve kardeşleri zorunlu askerlikten muaf oluyor

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Bitcoin’in saadet zinciri olma riski yüksek

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Bitcoin’in saadet zinciri olma riski yüksek

Beyaz Show'a bağlanmıştı! 2 aylık bebeğiyle cezaevine girecek

Beyaz Show'a bağlanmıştı! 2 aylık bebeğiyle cezaevine girecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.