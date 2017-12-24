Danıştay ve Yargıtaydaki daire sayılarına ilişkin düzenleme

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) Danıştay ve Yargıtaydaki daire sayılarının indirilmesi için verilen süre 3 yıldan 6 yıla çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'ya göre, Danıştay ve Yargıtayda daire sayılarının indirilmesi için öngörülen süre 6 yıl oldu.

Buna görev Yargıtaydaki daire sayısı 6 yıl içinde 12 hukuk ve 12 ceza dairesi olmak üzere 24'e indirilecek. Danıştaydaki daire sayısı da aynı süre içinde 9'u dava, biri idari olmak üzere 10'a indirilecek.

- Yargıtay kurullarının oluşturulması

KHK ile Yargıtay Kanununa geçici madde eklenerek hukuk ve ceza genel kurullarının oluşumu ve çalışma usulü de düzenlendi.

Buna göre, Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulu, her hukuk ve ceza dairesinden en az bir üye olmak kaydıyla Birinci Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilen 20'şer üyeden oluşacak. Bu kurullara Birinci Başkan veya başkanvekili, bunların bulunmaması halinde ise kurulların en kıdemli üyesi başkanlık edecek.

Üyeler Hukuk Genel Kurulu ve Ceza Genel Kurulunda sürekli olarak görev yapacaklar ancak iş durumu göz önüne alınmak suretiyle üyelerin daire çalışmalarına katılmalarına Büyük Genel Kurul tarafından karar verilebilecek.