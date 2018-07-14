Dansçılar Bursa'dan dünyaya barış mesajı verdi

SİNAN BALCIKOCA - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Kültür Sanat ve Turizm Vakfınca (BKSTV) düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" ile bu yıl 32. kez dünyaya barış mesajı verildi.

Bursa'da 57 yıldan bu yana devam eden festival kapsamında 32 yıldır gerçekleşen halk dansları festivaline bugüne kadar dünyanın farklı ülkelerinden 20 bin dansçı katıldı. Haksız rekabet olmaması adına Türkiye'nin katılmadığı yarışmalarda bu yıl 8 jüri üyesi görev yaptı.

7-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen yarışmada, farklı coğrafyalardaki 22 ülkeden bin dansçı yer aldı. Etkinlik süresince Bursa'nın çeşitli bölgelerinde gösteri yapan dansçılar, ülkelerinin kültürlerini tanıtarak dünyaya dansla barış mesajı verdi.

BTSV Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dans yarışmasına olan ilginin her geçen yıl arttığını vurguladı.

Erdönmez, bu yıl da Bursa'ya 5 kıtadan dansçıların geldiğini belirterek, "Dostlukların ve barışın gelişimi için kültür ve sanatın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bursa'daki bu festivalle buna şahit oluyoruz. Festivalin güçlenerek devam etmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Uluslararası boyutta hem Bursa hem de Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Bu yıl yaklaşık bin dansçı geldi. Dünya barışına bir miktar katkıda bulunuyorsak çok mutluyuz." diye konuştu.