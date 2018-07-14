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Dansçılar Bursa'dan dünyaya barış mesajı verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 12:49 | Son Güncelleme

Uluslararası Bursa Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" ile dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık bin dansçı bu yıl 32. kez dünyaya kentten barış mesajı gönderdi - BTSV Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez: - "Dostlukların ve barışın gelişimi için kültür ve sanatın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bursa'daki bu festivalle buna şahit oluyoruz" - Bolivyalı dansçı Roberto Sardon: - "Türkiye'yi çok sevdim. İnsanlar çok cana yakın. Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Amacımız dünya barışına dansımızla katkı sağlamak"

SİNAN BALCIKOCA - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Kültür Sanat ve Turizm Vakfınca (BKSTV) düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" ile bu yıl 32. kez dünyaya barış mesajı verildi.

Bursa'da 57 yıldan bu yana devam eden festival kapsamında 32 yıldır gerçekleşen halk dansları festivaline bugüne kadar dünyanın farklı ülkelerinden 20 bin dansçı katıldı. Haksız rekabet olmaması adına Türkiye'nin katılmadığı yarışmalarda bu yıl 8 jüri üyesi görev yaptı.

7-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen yarışmada, farklı coğrafyalardaki 22 ülkeden bin dansçı yer aldı. Etkinlik süresince Bursa'nın çeşitli bölgelerinde gösteri yapan dansçılar, ülkelerinin kültürlerini tanıtarak dünyaya dansla barış mesajı verdi.

BTSV Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dans yarışmasına olan ilginin her geçen yıl arttığını vurguladı.

Erdönmez, bu yıl da Bursa'ya 5 kıtadan dansçıların geldiğini belirterek, "Dostlukların ve barışın gelişimi için kültür ve sanatın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bursa'daki bu festivalle buna şahit oluyoruz. Festivalin güçlenerek devam etmesinde fayda olduğunu düşünüyoruz. Uluslararası boyutta hem Bursa hem de Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Bu yıl yaklaşık bin dansçı geldi. Dünya barışına bir miktar katkıda bulunuyorsak çok mutluyuz." diye konuştu.

- "Bu insanlar memleketlerinde ülkemizin elçileri oluyorlar"

Yarışmanın 32 yıldır jüri başkanlığını yapan Mustafa Turan da etkinliğin Türkiye'nin dışa açılan önemli tanıtım penceresi olduğunu söyledi.

Turan, yarışmaya katılan kişilerin ülkelerine mutlu döndüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Her yıl 70-80 ülke gelmek için başvuru yapıyor. Biz ise 20-25 ülkeyi kabul ediyoruz. Onları değerlendiriyoruz. Her yıl değişik ülkelerin gelmesine özen gösteriyoruz. Her yıl 20'nin üzerinde ülke katılıyor. Bu insanlar değişik görüşlerde. Ülkeleri arasında soğukluk olsa da burada kol kola, omuz omuza sahne alıyorlar. Sahne dışında da kardeşlik ortamı içinde günlerini geçiriyorlar. Kardeşliğin, sevginin, güzelliğin çok güzel bir yansıması. Ülkemizin böyle bir misyonu üstlenmesi çok önemli. Bu insanlar memleketlerinde ülkemizin elçileri oluyorlar."

- "Sahnede de çok farklı kültürleri, dansları görüyoruz"

Yarışmada 18 yıldır jüri üyeliği yapan Alman Dieter Wagner de dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen dansçıların Türkiye'de eğlendiğini ve yarıştığını dile getirerek, "Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum. Gençler burada sınır tanımadan burada eğleniyor. Sahnede de çok farklı kültürleri, dansları görüyoruz." diye konuştu.

Brezilya'dan gelen dansçı Luis Tomazzi de 10 yıldır dans ettiğini ve birçok ülkede gösteri yaptığını belirterek, "Dans etmenin dünyayı birleştireceğini düşünüyoruz." dedi.

Bolivya'dan gelen Roberto Sardon ise 23 kişilik ekiple 20 yıldır dans gösterileri gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Türkiye'ye ilk kez geldik. ABD, Avrupa ülkeleri ve Güney Amerika ülkelerinde gösteriler yaptık. Türkiye'yi çok sevdim. İnsanlar çok cana yakın. Burada bulunmaktan çok mutluyuz. Amacımız dünya barışına dansımızla katkı sağlamak." ifadelerini kullandı.

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