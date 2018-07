Dansçılar Bursa'dan dünyaya barış mesajı verdi

BTSV Genel Sekreteri Ahmet Erdönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dans yarışmasına olan ilginin her geçen yıl arttığını vurguladı.

- "Bu insanlar memleketlerinde ülkemizin elçileri oluyorlar"

Yarışmanın 32 yıldır jüri başkanlığını yapan Mustafa Turan da etkinliğin Türkiye'nin dışa açılan önemli tanıtım penceresi olduğunu söyledi.

Turan, yarışmaya katılan kişilerin ülkelerine mutlu döndüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Her yıl 70-80 ülke gelmek için başvuru yapıyor. Biz ise 20-25 ülkeyi kabul ediyoruz. Onları değerlendiriyoruz. Her yıl değişik ülkelerin gelmesine özen gösteriyoruz. Her yıl 20'nin üzerinde ülke katılıyor. Bu insanlar değişik görüşlerde. Ülkeleri arasında soğukluk olsa da burada kol kola, omuz omuza sahne alıyorlar. Sahne dışında da kardeşlik ortamı içinde günlerini geçiriyorlar. Kardeşliğin, sevginin, güzelliğin çok güzel bir yansıması. Ülkemizin böyle bir misyonu üstlenmesi çok önemli. Bu insanlar memleketlerinde ülkemizin elçileri oluyorlar."

- "Sahnede de çok farklı kültürleri, dansları görüyoruz"

Yarışmada 18 yıldır jüri üyeliği yapan Alman Dieter Wagner de dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen dansçıların Türkiye'de eğlendiğini ve yarıştığını dile getirerek, "Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum. Gençler burada sınır tanımadan burada eğleniyor. Sahnede de çok farklı kültürleri, dansları görüyoruz." diye konuştu.