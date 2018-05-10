DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanına fahri doktora

İSTANBUL (AA) - İstanbul Gedik Üniversitesi tarafından, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz’a düzenlenen törenle fahri doktora unvanı verildi. Gedik Üniversitesi Pendik Yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Hülya Gedik, inşaat sektöründe proje geliştirici sıfatıyla çeyrek asrı geride bırakan DAP Holding'in orijinal çalışmalarla ulusal kalkınmaya destek sağladığını söyledi. DAP Holding'in Türkiye'nin Batı'ya açılan aydınlık yüzü olduğunu belirten Gedik, uluslararası platformlarda da elliye yakın ödül alan firmaya, senato tarafından verilen fahri doktora unvanı için tebriklerini dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Zafer Utlu ise Yılmaz ve DAP Holding'in sektöre de yön veren geleceğin binalarını inşa ederek Türkiye'ye değer kattığını dile getirdi. Fahri doktora unvanının an cübbe giyerek kürsüye gelen Ziya Yılmaz, fahri doktora almaktan mutlu olduğunu belirterek ifade ederek, aldığı unvanın insanın kişisel yolculuğunda çok kıymetli bir imza olduğunu söyledi.

Yaptıkları iş ve projelerin takdir edilmesinin kendilerini gururlandırdığını belirten Yılmaz, "Birçok ürün yapıp piyasaya arz ederek ülkeye değer katıyoruz. Bu fahri doktora da onun manevi boyutta taçlandırıyor. Hem üniversitemize ve senato heyetine beni yetiştiren aileme, eşime ve DAP Holding çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu üzerimize bir sorumluluk da yüklüyor. Bundan sonra ülkemize ve milletimize değer katmak için daha fazla mücadele edeceğiz. Uluslararası alanda da ülkemizi temsil edecek projelerle yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu. - İzmir için farklı konseptte projeler Tören sonrası devam eden ve gelecekteki proje ve vizyonları hakkında da açıklamalarda bulunan Yılmaz, "İstanbul'da Beykoz, Maslak ve Pendik'te devasa proje çalışmalarımız var. Pendik'teki proje 4-5 etaptan oluşuyor ve içerisinde üniversitesinden özel hastane ve alışveriş merkezine kadar farklı, büyük bir proje olacak. Şu an elimizde başlayacağımız 13 milyar liralık işimiz var. Gece gündüz bu işleri projelendirip piyasaya arz etmek için çalışıyoruz." diye konuştu.