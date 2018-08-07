Darbe endişesi iddiası!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yoğun olarak sızdığı yıllarda Harbiye’den mezun olanlardan çok az kişi terfi alabildi. TSK’ye 1990 öncesi katılan personelin rütbelerinde ise yükselmeler dikkat çekti.
Tümgeneral ve 1985 devreli olan Kemal Yeni, 30 Ağustos itibarıyla korgeneralliğe yükseltildi. Yeni’nin devresi olan yine 1985’li Piyade Albay Aydın Cihan Uzun ile Hava Savunma Kurmay Albay Faruk Metin de aynı tarih itibarıyla tuğgenerallik rütbesine terfi ettiler. Diğer 1985’li Tuğgeneral Mustafa Oğuz ise tümgeneralliğe yükseltildi.
Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, FETÖ’nün TSK’ye özellikle 1989’dan sonra kapsamlı bir şekilde sızmaya başladığı değerlendirmesinden yola çıkan YAŞ’ın bu nedenle 1990 öncesi kurum saflarına katılan personele yöneldiği öğrenildi.
YENİ SİSTEMİN İLK YAŞ TOPLANTISI
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 2 Ağustos Perşemge günü yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, 2,5 saat sürdü.
Başkan Erdoğan başkanlığında basına kapalı gerçekleşen toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yüksek Askeri Şura'nın yeni üyeleri olarak toplantıda ilk kez yer aldı. Hulusi Akar daha önce Genelkurmay Başkanı olarak katıldığı Şura'da bu kez Milli Savunma Bakanı göreviyle yer aldı. Orgeneral Yaşar Güler Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Ümit Dündar da Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla ilk kez YAŞ'ta görev yaptı.
YAŞ KARARLARI
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından YAŞ kararlarına ilişkin açıklama yapmıştı. Erdoğan tarafından onaylanan YAŞ kararları kapsamında, 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltilmişti.
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