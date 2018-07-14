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Darbe gecesinin izlerini taşıyan o 2 oda olduğu gibi korunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 11:24 | Son Güncelleme

Darbe gecesinin izlerini taşıyan o 2 oda olduğu gibi korunuyor MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında saldırıya uğrayan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel'deki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, kapalı tutulup, o haliyle korunuyor.

Darbe gecesinin izlerini taşıyan o 2 oda olduğu gibi korunuyor

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında saldırıya uğrayan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel'deki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, kapalı tutulup, o haliyle korunuyor.

Darbe girişiminin ardından otel yönetimi tarafından kapatılan ve müşterilere verilmeyen her iki odada eşyalar da olduğu gibi bırakıldı. Ziyarete de kapalı olan odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izleri duruyor. Girdiği çatışmada darbeci askerler tarafından şehit edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, sıkılan 40 kurşunun izleri tek tek numaralanmış durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerler tarafından sıkılmış 80 kadar merminin izleri göze çarpıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantı odasında bulunan masa üzerinde A-4 kağıtları ve dinlenme odasındaki seccade ve tespih de bırakıldığı yerde olduğu gibi muhafaza edilmiş durumda.

Otel yönetimi, 1800 kişilik tesisin 1 Ağustos'a tarihine kadar dolu olduğunu belirtip, "Yarısından fazlası Türk müşterimiz. Tatilcilerimizin bazıları 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma programına katılmak için önceden rezervasyon yaptırarak geldi. Çatışmanın olduğu odaları görmek isteyenlere izin vermiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe girişimi gecesi saldırıya uğrayan oteldeki çalışma ofisinden görüntü

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit edilen koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı otel odasındaki darbe girişimi gecesi izlerini taşıyan odadan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

(Toplam: 2 dakika 42 saniye-195 MB görüntü)

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