Darbe girişimi davasında 76 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada yargılanan 265 sanıktan 76'sının, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ile müştekiler hazır bulundu.

Sanıklar ve avukatların beyanlarının ardından iddia makamı, esasa ilişkin mütalaasını sunacağını açıkladı.

Savcı, tutuksuz 187 sanık ile firari sanıklar Ercan Türkben ile Yaşar Adıyaman'ın dosyalarının bu dava dosyasından ayrılması talebinde bulunarak, mütalaasının 76 sanığı kapsadığını belirtti.

Buna göre savcı, aralarında eski yarbay Ejder Yıldırım'ın da bulunduğu tutuklu 74 sanık ile tutuksuz yargılanan Serkan Yağlı ve firari Koray Özdemir'in "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Ayrıca, 20 sanığın, 3 polis memuru ile sivil vatandaşlar Hakan Ünver, Hüseyin Gültekin ile Volkan Canöz'ün şehit edilmeleri nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi.