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Darbe girişimi davasında 76 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 13:13 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 265 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, aralarında eski yarbay Yıldırım'ın da bulunduğu 76 sanığın "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmasını talep etti - Savcı, tutuksuz 187 sanık ile firari sanıklar Türkben ile Adıyaman'ın dosyalarının ayrılmasını istedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada yargılanan 265 sanıktan 76'sının, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ile müştekiler hazır bulundu.

Sanıklar ve avukatların beyanlarının ardından iddia makamı, esasa ilişkin mütalaasını sunacağını açıkladı.

Savcı, tutuksuz 187 sanık ile firari sanıklar Ercan Türkben ile Yaşar Adıyaman'ın dosyalarının bu dava dosyasından ayrılması talebinde bulunarak, mütalaasının 76 sanığı kapsadığını belirtti.

Buna göre savcı, aralarında eski yarbay Ejder Yıldırım'ın da bulunduğu tutuklu 74 sanık ile tutuksuz yargılanan Serkan Yağlı ve firari Koray Özdemir'in "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Ayrıca, 20 sanığın, 3 polis memuru ile sivil vatandaşlar Hakan Ünver, Hüseyin Gültekin ile Volkan Canöz'ün şehit edilmeleri nedeniyle "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

Cumhuriyet savcısı, darbeye engel olmaya çalışan 79 polis memuru ile 165 sivil vatandaşı da "kasten öldürmeye teşebbüs ettikleri" iddiasıyla sanıklardan bazılarının bu suçtan da cezalandırılması talebinde bulundu.

Ayrıca, iddia makamı, sanık Yıldırım'ın 3 kişiyi, eski albay Hacı Ahmet Aslıhan'ın da 2 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mütalaada, bazı sanıkların da kamu malına zarar verme suçundan cezalandırılmaları istendi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, esasa ilişkin savunmalar için sanıklara süre verilmesine ve tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 5-28 Eylül'de devam edilecek.

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15 Temmuz 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ

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