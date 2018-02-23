Darbe girişimi davasında tanıklık yapan emekli albaya tutuklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan İl Jandarma Komutanı Yurdakul Akkuş'un yerine 15 gün vekaleten bakan, daha önce açılan başka bir davada tanık olarak dinlenen eski Bursa İl Jandarma Komutanı emekli Albay Hakan Demirörs tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz gecesi, sözde sıkı yönetim komutanı Akkuş'un "Tüm personel Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığında toplansın." şeklindeki emrini personele ilettikleri belirlenen Demirörs ve o dönem Jandarma Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan albay Bircan Karakaya hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı gece Demirörs ve Karakaya'nın, Osmangazi İlçe Komutanlığına gitmek üzere Jandarma Bölge Komutanlığından Karakaya'ya ait araçla yola çıktıkları belirlendi.

Demirörs, Bodrum'daki evi, Karakaya ise Bursa'daki ikametinde gözaltına alındı. Demirörs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından serbest bırakıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Demirörs, çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.