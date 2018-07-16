Darbe girişimi gecesi darbedilen imam ile müezzin birlikte sela okudu

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi sela okudukları için darp edilen imam Ekrem Kara ile müezzin Mehmet Kuzgun, darbe girişiminin ikinci yılında bir araya gelerek birlikte sela okudu.

Ekrem Kara'nın görev yaptığı camide buluşan iki din görevlisi, birbirlerine darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı.

Ekrem Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Torbalı ilçesinde görev yaptığı camide uğradığı saldırıyı hala unutamadığını söyledi.

Kuzgun ile yaşadıkları olayın ardından tanıştıklarını belirten Kara, "Yaşanan olayları hatırladığımız zaman hoş olmayan şeyler aklımıza geliyor. 15 Temmuz tarihi asla unutulmamalı. Kardeşimizle böyle önemli bir günde bir araya geldiğim için mutlu oldum." dedi.

15 Temmuz'da Türk milletinin ülkesine ve devletine sahip çıktığına işaret eden Kara, darbe girişimini tetikleyen faktörlerin asla göz ardı edilmemesi ve mücadelenin aynı hızla sürmesi gerektiğini vurguladı.

Kara, şöyle konuştu:

"O gece selalar ve ezanlar milli birlik ve beraberliği, zulme karşı koymayı sağlamıştır. Millet olma bilincini tekrardan bize gösterdi. 15 Temmuz gecesi milletin birliğini ve bekasını tesis etmek için ezan ve sela okumuştuk. Bugünkü ezan ve selaları o gece birlik ve beraberliği için canını seve seve feda eden kardeşlerimiz ve gazilerimiz için okuyoruz."