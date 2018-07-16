HABER

Darbe girişimi gecesi darbedilen imam ile müezzin birlikte sela okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 00:20 | Son Güncelleme

İzmir'de, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi sela okuduğu için darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun ve imam Ekrem Kara, darbe girişiminin ikinci yılında birlikte sela okudu - İmam Ekrem Kara: - "15 Temmuz gecesi milletin birliğini ve bekasını tesis etmek için ezan ve sela okumuştuk. Bugünkü ezan ve selaları ise o gece birlik ve beraberliği için canını seve seve feda eden kardeşlerimiz ve gazilerimiz için okuyoruz" - Müezzin Mehmet Kuzgun: - "Bu akşam hocamla beraber sela verdik. Tekrar 15 Temmuz'u hatırladım. Allah bize bir daha devletimize ve milletimize 15 Temmuz'daki gibi acı göstermesin"

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi sela okudukları için darp edilen imam Ekrem Kara ile müezzin Mehmet Kuzgun, darbe girişiminin ikinci yılında bir araya gelerek birlikte sela okudu.

Ekrem Kara'nın görev yaptığı camide buluşan iki din görevlisi, birbirlerine darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı.

Ekrem Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Torbalı ilçesinde görev yaptığı camide uğradığı saldırıyı hala unutamadığını söyledi.

Kuzgun ile yaşadıkları olayın ardından tanıştıklarını belirten Kara, "Yaşanan olayları hatırladığımız zaman hoş olmayan şeyler aklımıza geliyor. 15 Temmuz tarihi asla unutulmamalı. Kardeşimizle böyle önemli bir günde bir araya geldiğim için mutlu oldum." dedi.

15 Temmuz'da Türk milletinin ülkesine ve devletine sahip çıktığına işaret eden Kara, darbe girişimini tetikleyen faktörlerin asla göz ardı edilmemesi ve mücadelenin aynı hızla sürmesi gerektiğini vurguladı.

Kara, şöyle konuştu:

"O gece selalar ve ezanlar milli birlik ve beraberliği, zulme karşı koymayı sağlamıştır. Millet olma bilincini tekrardan bize gösterdi. 15 Temmuz gecesi milletin birliğini ve bekasını tesis etmek için ezan ve sela okumuştuk. Bugünkü ezan ve selaları o gece birlik ve beraberliği için canını seve seve feda eden kardeşlerimiz ve gazilerimiz için okuyoruz."

- "Bu akşam sela okurken 15 Temmuz'u hatırladım"

Müezzin Mehmet Kuzgun da 15 Temmuz gecesi Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nde sela okuduktan sonra 3 kişi tarafından darp edildiğini, gözlerini kapatınca aklına hala o gece yaşadıklarının geldiğini söyledi.

Mahkeme sürecini devam ettiğini anlatan Kuzgun, sanıkların ceza almasını istediğini aktardı.

O geceki saldırının Mehmet Kuzgun'a değil Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı yapıldığını vurgulayan Kuzgun, "Bu akşam hocamla beraber sela verdik. Tekrar 15 Temmuz'u hatırladım. Allah bize bir daha devletimize ve milletimize 15 Temmuz'daki gibi acı göstermesin." şeklinde konuştu.

PARTNERSadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz! Sadece fotoğraf çektirmek istedi ama... Saniyeler sonrası inanılmaz!
Mersin '15 Temmuz'da tek yürek olduMersin '15 Temmuz'da tek yürek oldu
15 Temmuz'un 2. yıl dönümü: 81 ilde aynı anda sela okundu15 Temmuz'un 2. yıl dönümü: 81 ilde aynı anda sela okundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cami ezan FETÖ sela

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

ABD Dışişlerinden 15 Temmuz açıklaması

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Ebru Şimşek: Adnan Oktar birçok kediciğini bana benzetmeye çalışmış

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

İlginizi Çekebilir

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

FETÖ'nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

Kaymakam olma şartlarında dikkat çeken değişiklik!

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

Son dakika! 11 ve 12 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri yayımlandı

15 Temmuz'un 2. yıl dönümü: 81 ilde aynı anda sela okundu

15 Temmuz'un 2. yıl dönümü: 81 ilde aynı anda sela okundu

İbrahim Kalın'dan Ebru Özkan açıklaması

İbrahim Kalın'dan Ebru Özkan açıklaması

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

Pensilvanya semalarında dikkat çeken görüntü

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

FETÖ'cü Hakan Şükür'den 15 Temmuz'da tepki çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehitleri anma töreninde! Çok önemli mesajlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.