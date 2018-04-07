Darbe girişimi gecesi, 'Kurban olayım o taraftan olma' mesaj gelen teğmene müebbet hapis

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlerle ilgili görülen davada, 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 100 sanık ise beraat etti. Mahkeme gerekçeli kararı açıkladı. Kararda, darbe girişimi gecesi cep telefonundan Aa Nazlı olarak kayıtlı kişiyle mesajlaşan ve müebbet hapis cezası alan kursiyer Teğmen Kudret Türkarslan'nın mesaj dökümündeki ilginç diyaloglara yer verildi. Aa Nazlı olarak kayıtlı kişinin "Kurban olayım o taraftan olma, onlardan olma. Değilsin demi?" diye yazdığı Türkaslan'ın "Değilim. Sus ve sakin ol" diye mesaja yanıt verdiği ortaya çıktı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 156'sı kursiyer, 8'i rütbeli, 164 sanığın yargılandığı darbe girişimi gecesi Kara Harp Okulundaki eylemlerle ilgili görülen davada, Şubat ayında verilen kararda, 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 100 sanık ise beraat etti. Yaklaşık bir ay sonra deliller göstererek gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, olay tarihindeki rütbeleri itibarıyla Albay Erdoğan Kurt ile Yüzbaşılar Volkan Kençi, Salim Başaran, Kenan Çakar'ı 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, 4'ü rütbeli, 56'sı Harp Okulu öğrencisi olmak üzere 60 sanığa ise aynı suçlamadan müebbet hapis cezası verdi. BERAATİN GEREKÇESİ Tamamı eski Kara Harp Okulu öğrencisi 100 sanığın ise beraatine hükmeden mahkeme kararını şöyle gerekçelendirdi: "Rütbeli komutanlarının güvenli bölgeye götürülme bahanesiyle Genelkurmay karargahına gitmiş olmaları, dosyada savunmalarının aksine bir delile rastlanılmamış olması, yine sanıkların FETÖ ile örgütsel bağlantılarının olmayışı, haklarında elde edilen dijital materyallerde darbe girişimine ilişkin delil olmayışı ve Genelkurmay karargahı içinde ve bahçesinde bulunan kamera kayıtları ve fotoğraflar ile darbe girişimine destek verdiklerinin tespit edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerine karar verilmiştir." 'KURBAN OLAYIM ONLARDAN OLMA' DİYE YALVARMIŞ Mahkeme gerekçeli kararda, tüm sanıklarla ilgili tek tek detaylı açıklama yaparken, sanıklara ait dijital materyallerden elde edilen delillerin dökümüne de yer verdi. Müebbet hapis cezası alan sanıklardan Kursiyer Teğmen Kudret Türkarslan'nın cep telefonu incelemesinde darbe gecesi saat 03.00'dan sonra Aa Nazlı olarak kaydettiği kişiyle mesajlaşma dökümünde ilginç diyaloglar yer aldı. Kararde yer alan mesajlaşma dökümü şöyle:

Sanık: Dua et çatışmanın içinde

Aa Nazlı: Allah yardımcın olsun, kurban olayım haber ver ara ara. Ne çatışması kimle çatışıyorsunuz? Ne taraftasın bana onu söyle lütfen. Açık konuş ne olur. Hangi taraftasın

Sanık: Genelkurmayın önünde

Aa Nazlı: Onlardan değilsin demi, yapanlardan

Sanık: Belli değil hiçbir şey

Aa Nazlı: O ne demek ya, bana adam gibi bir şey söyle. Net bir şey söyle. Kafayı yiyecem ne olur yaa

Sanık: Yavrum belli bir şey yok, bize sıkana sıkıyoz

Aa Nazlı: Ben seni soruyom seni. Sen kim tarafından gittin diyorum

Sanık: Askerim ben şu anda

Aa Nazlı: Yapanlar da asker ama. Kurban olayım o taraftan olma onlardan olma. Değilsin demi?

Sanık: Değilim

Aa Nazlı: Ciddi misin gerçekten. Kurban olurum sana ne olur yanlış bir şey yapma

Sanık: Sus ve sakin ol

SANIKLA İLGİLİ DİĞER DELİLLER DE KARARDA YER ALDI

Mahkeme, bu mesajlaşmayı sanığın darbe girişimi içerisinde olduğu yönünde değerlendirirken, sanık hakkındaki diğer delilleri de şöyle sıraladı:

"Sanığın, dosyanın diğer sanığı Erdoğan Kurt ile Genelkurmay karargahında birlikte çekilmiş ve dosya içerisinde bulunan fotoğraf ve kamera görüntülerinden, sanığın suç tarihinde silahlı bir şekilde Genelkurmay karargahına giderek gözaltına alınıncaya kadar eylemli şekilde darbe faaliyetlerine katılmış olduğunun sanığın ikrarı, diğer sanık beyanları, kamera görüntüleri ile sabit olduğu, bu şekilde sanığın gerçekleştirilmek istenilen darbe girişimine bilerek ve isteyerek örgüt hiyerarşisi içerisinde iştirak ettiği, sanık hakkında 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme' suçundan cezalandırılmasına karar verilmiş, yine hakkında 3713 sayılı yasanın 5. Maddesi uygulanmış, sanığa verilen cezanın gelecekleri üzerindeki etkileri dikkate alınarak hakkında TCK 62 maddesi uygulanmıştır" denildi.