Darbe girişiminde Kartal Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin dava

Taleplerle ilgili görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, iddianamede yer alan mağdur ve müştekilerin suçtan zarar görmelerine binaen davaya katılma taleplerinin kabulünü ve tüm tutuklu sanıkların kuvvetli suç şüphesinin bulunması ve kaçma ihtimalleri göz önüne alınarak, tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 4. duruşmaya, 21 tutuklu, 6 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Bazı müştekiler de duruşmada hazır bulundu.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 34 kişinin yargılandığı davanın, Samandıra Gişeler dosyasından ayrılmasından sonraki davada, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verildi.

Mahkeme, İstanbul'daki "ana darbe" davasının sanığı olan eski Kurmay Albay Ömer Faruk Özköse'nin ve 3 askeri personelinin duruşmada tanık olarak dinlenmesine hükmederek, hastaneden tedavi gören müşteki Ayhan Ayyıldız'ın beyanın naip hakim aracılığıyla alınmasına karar verdi.

Duruşma, 9 Nisan'da Silivri'de görülmek üzere ertelendi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı ve Kara Harp Akademisinde görevli bazı askerlerin, 15 Temmuz 2016'da Kartal Köprüsü ve Samandıra Gişeleri'ni kontrol altına almaya çalıştıkları bilgisine yer veriliyor.

Hazırlanan iddianamede, bütün sanıkların, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından, üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Mahkeme heyeti, 14 Aralık 2017 tarihindeki duruşmada, Çekmeköy Kışlası, Samandıra Gişeler ve Kartal Köprüsü'nde görevli sanıkların, dosyalarının ayırmasına karar vermişti.

(AA)