Darbe girişiminde Kartal Köprüsü’ndeki olaylara ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Kartal Köprüsü'nün kontrol altına alınmaya çalışılması ve 11 kişinin yaralanmasına ilişkin 34 kişinin yargılandığı davanın Samandıra Gişeler dosyasından ayrılmasından sonraki davada, tüm tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar verildi.
Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan salonda İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, 3 askeri personel tanık olarak dinlendi.
Tanıklar, olay günü Kartal Köprüsü'nde yaşanan olayları anlattı. Mahkemece talepleri sorulan tutuklu sanıklar, tahliyelerini talep etti.
Sanık avukatları da, müvekkillerinin tahliye edilmesini, müşteki avukatları da sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve cezalandırılmalarını istedi.
Mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin reddine, Furkan Şimşek’in davaya katılma talebinin kabulüne karar vererek, dosyanın mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmesine hükmetti.
Duruşma, 14 Mayıs'ta Silivri'de görülmek üzere ertelendi.
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